الشخصيات المستقلة تجتمع مع لجنة الانتخابات المركزية بغزة

غزة/PNN – اجتمع تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في قطاع غزة برئاسة الدكتور ياسر الوادية عضو الإطار القيادي لمنظمة التحرير ورئيس تجمع الشخصيات المستقلة مع لجنة الإنتخابات المركزية في غزة لمناقشة أهمية تهيئة الأجواء الفلسطينية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والبلديات. وكان في استقبالهم الأستاذ جميل الخالدي مدير عام المقر الإقليمي في قطاع غزة.

وثمن الاستاذ مراد الريس عضو قيادة تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في قطاع غزة علي الجهود المهنية من رئيس وأعضاء لجنة الانتخابات المركزية في كافة الترتيبات اللازمة لتهيئة الأجواء الديمقراطية والمهنية لعمل لجنة الانتخابات المركزية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضاف الأستاذ فايق الغندور عضو قيادة تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في قطاع غزة ان الشعب الفلسطيني ينتظر إنهاء الإنقسام المؤسف وضرورة التوافق الوطني لإجراء الانتخابات الفلسطينية الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني والبلديات.