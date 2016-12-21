3 منخفضات تصاعدية ستضرب فلسطين الأسبوع القادم

رام الله/PNN – أفاد موقع طقس فلسطين بأن الخرائط الجوية ما زالت تعطي توقعات مبشرة جداً للموسم المطري الحالي، وتشير إلى استمرارية النشاط الماطر والبارد للعشرة أيام القادمة على أقل تقدير، في حالة قل نظيرها في السنوات الماضية.

“عشرة أيام يتوقع فيها أن تكون مفعمة بالاجواء الباردة جداً والماطرة التي نادراً ما نشهد إستمراريتها في منطقتنا المعتدلة عموماً”، بحسب الموقع.

ومن المتوقع بمشيئة الله وفقاً للخرائط الجوية والنماذج العددية، أن تتأثر فلسطين قبل نهاية هذا العام بثلاثة منخفضات تصاعدية من حيث القوة والتأثير سواءاً كان الأمر يتعلق بالهطول المطري وقوته وشدته، او ما يتعلق بالبرودة الشديدة المصاحبة لهذه المنخفضات.

وستتصاعد وتزداد شمولية هذا المنخفض من محدود التأثير ولبعض المناطق الى شمولية كبيرة لكافة ارجاء فلسطين في الأيام العشرة القادمة.

ويتوقع طقس فلسطين أن يزور أول هذه المنخفضات البلاد مطلع الأسبوع القادم وتنخفض درجات الحرارة وتسود أجواء باردة وماطرة في معظم المناطق خاصة في الشمال والسواحل.

ومن المتوقع وفقاً للخرائط الصباحية ان يتشكل منخفض جوي ثانٍ منتصف الاسبوع القادم مع أجواء أكثر برودة وأمطار وفيرة واكثر شمولية لمختلف المناطق.

وتتجه أنظار موقع طقس فلسطين نحو نهاية الأسبوع القادم والتي تتزامن مع نهاية هذا العام مع إحتمالية عالية لـتأثرنا بمنخفض ثالث اكثر شمولية وبرودة وهطولاً من سابقيه.