انتصار الوزير: الإجراءات الإدارية لاعتماد شهداء الحرب الأخيرة تمت وبانتظار تخصيص الميزانية

رام الله/PNN – صرحت انتصار الوزير “أم جهاد” رئيس مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى بأن المؤسسة أنهت كافة الاجراءات الإدارية من تجهيز الملفات وفتح الحسابات البنكية والبحث الاجتماعي لكافة شهداء الحرب الأخيرة على قطاع غزة.

وأضافت الوزير بأن المؤسسة الآن بانتظار تخصيص الميزانية اللازمة لصرف المخصصات والتي من المتوقع والمأمول أن تتم ضمن موازنة العام 2017، مشيرة إلى أن القيادة وعلى رأسها سيادة الرئيس محمود عباس لا تدخر جهداً في سبيل تحقيق ذلك.

وأكدت الوزير بأن مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى ومنذ انطلاق الثورة الفلسطينية عام 1965 تقدم خدماتها للكل الفلسطيني بدون استثناء وفي كافة أماكن تواجده في الوطن والشتات، وأضافت بأن التأخير في الصرف لأسر شهداء حرب الـ 2014 يأتي بسبب العجز المالي لا أكثر وسيتم معالجة الأمر قريباً.

وفي ذات السياق قالت الوزير بأن اعتماد شهداء وجرحى الحرب الأخيرة على القطاع حق لهم لا يستطيع احد قول غير ذلك متمنية على أهالي الشهداء التعاون مع المؤسسة وانتظار ما سينتج عن الجهود التي تبذل في سبيل تحقيق مطالبهم.