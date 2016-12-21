للوقاية من التهاب المفاصل عليكم العناية بأسنانكم

وجدت دراسة جديدة ان تنظيف الأسنان يمنع الاصابة بالتهاب المفاصل، إذ أن الجراثيم التي تسبب العدوى على اختلافها في اللثة تؤدي الى الاصابة بالتهاب المفاصل الذي يعاني منه كثيرون في أنحاء العالم.

ويقول خبراء إن النتائج التي توصلت اليها الدراسة الجديدة تسند الأدلة المتوفرة على أن التهاب المفاصل الروماتويدي يرتبط بصحة الأسنان.

ويشير الخبراء إلى أن العدوى ببكتريا الأكتينومايستات المعروفة بأنها تسبب مرض اللثة تطلق انتاج بروتينات تضعف جهاز المناعة.

والمعروف أن عملية تحويل الحامض الأميني ارجينين إلى الحامض الأميني سيترولين تحدث في الجسم بصورة طبيعية لتنظيم انتاج البروتينات.

ولكن العملية تصبح نشيطة بافراط في المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي وتؤدي إلى التهاب النسيج وتلفه.

ولاحظ الباحثون في جامعة جونز هوبكنغ الأميركية أن هذا هو ما حدث بشكل ظاهر في عينة من المصابين بمرض اللثة رغم أنهم لفتوا إلى أن أكثر من نصف المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي الذين شاركوا في الدراسة لم يكونوا مصابين بمرض اللثة.

وذكر الباحثون أن هذا قد يشير إلى أن بكتريا أخرى في المعدة أو الرئة أو مكان آخر من الجسم قد تكون مسؤولة عن آلام المفاصل.