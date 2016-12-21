فيديو.. توقعات أبراج 2017 من كارمن شماس: هذا البرج الأكثر والأسوأ حظاً

بيت لحم/PNN – أطلّت عالمة الفلك كارمن شماس في برنامج “للنشر”، مع الإعلامية ريما كركي عبر شاشة “الجديد” حيث تحدّثت عن توقعات الأبراج لعام 2017. وعن أقوى برج لهذه السنة، توقّعت كارمن أن يكون الميزان، أما الأكثر تعباً فهو القوس، وهذا أبرز ما جاء من توقّعات:

برج الحمل: هي سنة مميزة له بسبب وجود كوكب المشتري في فلكه.

برج الثور: سنته واعدة وخاصة بالعمل والحظوظ سترافقه الى العام 2018.

برج الجوزاء: عانى منذ العام 2014 اما العام 2017 ستكون أفضل، بسبب إقتراب كوكب زحل وسيساعده كوكب المشتري.

برج السرطان: لديه كوكب المشتري في زاوية العائلة وبالتالي هناك زواج واطفال وبيت واستقرار.

برج الميزان: الأفضل من ناحية العمل، الارتباط للحمل، حب للجوزاء، بيت وعائلة للسرطان، سفر او شهادة للدلو.

برج الأسد: ليس لديه عوائق بل نجاحات وتفوق وكوكب جوبيتر يسانده، ولكن عليه الإهتمام بالعائلة.

برج العذراء: لديه حالة مادية جيدة بسبب وجود كوكب المشتري في خانة المال.

برج العقرب: قادم على تغيير كبير وبداية جديدة.

برج القوس: متعب ومرهق وسيبقى كذلك حتى كانون الأول 2017.

برج الجدي: يجب أن ينتبه بسبب زيارة كوكب زحل إلى فلكه.

برج الدلو: من الابراج القوية بسبب قرب كوكبي زحل والمشتري، هناك سفر أو مشروع جديد ويختم 2017 بشهرة.

برج الحوت: تكثر عليه المسؤوليات ويتعب في العمل وهناك أحد الوالدين متعب ويحتاج للعناية.