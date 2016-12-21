بالصور: الاحتلال يعلن تشكيل وحدة خاصة للرد على تهديدات الأسلحة الكيميائية

رام الله/PNN – أعلن سلاح الهندسة التابع لجيش الاحتلال عن تشكيل وحدة خاصة للتعامل مع تهديدات الأسلحة الكيميائية التي قد تنشأ أثناء الحرب في سوريا والتي من الممكن توجيهها ضد قوات الاحتلال على الحدود الشمالية بحسب ما ذكرت صحيفة “معاريف” العبرية.

ونقلت معاريف عن مسؤول بوزارة الحرب الإسرائيلية خلال حديثه في مؤتمر صحفي، “إن هناك تخوفات على منطقة شمال “إسرائيل” من استخدام الأسلحة غير التقليدية ضدنا من جهة سوريا وكذلك محاولات تطويرها”.

وتابع المسؤول: “لقد رأينا محاولات لتطوير أسلحة غير تقليدية”، و هذا شيء ينبغي أن يزعج الجميع، وليس فقط “إسرائيل”، هناك زيادة في جهود التطوير، بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية للحصول على أسلحة كيماوية وبيولوجية، بما في ذلك الأسلحة المتقدمة”.

وأضاف: “أن الحرب في العراق وسوريا تدل على أنه باستطاعة أي قائد ميليشيا اتخاذ قرار باستخدام الأسلحة غير التقليدية، وهذا يشكل تهديدا، سواء كان سيبدأ ضدنا أم لا، ولكن يكفي أن هذه المادة سوف تقع في الأيدي الخطأ وبالفعل ينتشر ذلك “.

وفي سياق متصل، قال ضابط رفيع في وحدة الهندسة للعمليات الخاصة المعروفة بــ”يهلوم” إن حماس لم تتوقف عن حفر الأنفاق، مضيفاً: “نعمل على مدار الساعة لتحديد مواقع أنفاق في قطاع غزة”.