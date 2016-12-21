إطلاق سراح الرئيس الإسرائيلى الأسبق موشيه كتساف من السجن

القدس/PNN – أطلق اليوم الأربعاء سراح الرئيس الإسرائيلى السابق موشيه كاتساف من السجن بعد قضائه خمس سنوات من مدة الحكم عليه البالغة سبع سنوات بتهمة الاغتصاب وتهم أخرى.

وخرج كاتساف من سجن معسياهو الكائن بوسط إسرائيل اليوم الأربعاء فى صحبة زوجته ومجموعة قليلة من مناصريه، حسبما ذكرت شبكة “إيه بى سى نيوز” الأمريكية. وابتسم كتساف لدى ظهوره لكنه لم يدل بتصريحات للصحفيين.

وحصل كتساف على قرار بإفراج مبكر الأسبوع الماضى من مجلس الإفراج المشروط. وكان كتساف قد استقال من منصبه فى يونيو 2007 على خلفيه إدانته بتهمة بالاغتصاب والتحرش الجنسى. وبدأ كتساف تنفيذ الحكم عام 2011 بعد إدانته بتهمتين للاغتصاب.