مشتهى: الاحتلال سيدفع الثمن مقابل الجنود المأسورين لدى حماس

غزة/PNN – قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس روحي مشتهى إن “العدو الصهيوني سيدفع الثمن مقابل الجنود المأسورين لدى حماس”.

وأضاف مشتهى خلال لقاء بثته قناة الأقصى الفضائية ،مساء الأربعاء، أن “من أهداف حماس منذ تأسيسها هو الافراج عن الأسرى ونعد شعبنا بتحرير كافة أسرانا البواسل من سجون الاحتلال”.

وأشار مشتهى إلى أن الحركة الأسيرة ضعفت في فترة معينة بسبب العملية السياسية، مؤكداً أن عملية أسر شاليط هي مرحلة من مراحل تاريخ الصراع مع الاحتلال.

وتابع “من فلسفة مصلحة سجون الاحتلال نزع الارادة والعزيمة من الاسير الفلسطيني”، لافتاً إلى أن الأسرى شكلوا غرفة عمليات لإتمام صفقة وفاء الأحرار.

وشهد شهر تشرين أول/أكتوبر من العام 2011 إتمام صفقة لتبادل الأسرى بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي أطلق عليها آنذاك صفقة “وفاء الأحرار” تم بموجبها الإفراج عن 1027 أسيراً وأسيرة فلسطينية مقابل إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي أسرته المقاومة في غزة على مدار خمس سنوات.

وروحي مشتهى هو أحد القادة السياسيين لحركة حماس وأسير سابق أفرج عنه ضمن صفقة “وفاء الأحرار” قبل خمس سنوات بعد قضائه 25 عاماً خلف سجون الاحتلال.