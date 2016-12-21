الدفاع المدني ومتطوعيه بحملة ثمرة الخير بمسافر يطا

الخليل/PNN – نظمت مديرية الدفاع المدني بمحافظة الخليل بالتعاون والشراكة مع حملة ثمرة الخير والمتطوعين حملة تقديم مساعدات للتجمعات السكانية في ام طوبا والتوانيا وسوسيا بمسافر يطا جنوب الخليل.

وذكر تقرير لادارة العلاقات العامة والاعلام في الدفاع المدني ان حملة تقديم المساعدات في منطقة المسافر بام طوبا والتوانيا وسوسيا تمثلت بتقديم مساعدات لدعم وصمود الاهالي في هذه المناطق من وسائل تدفئة تعمل على الحطب وفرشات وحرامات وصناديق اسعاف اولي وشاحنات نيون تعمل على الطاقة الشمسية وملابس شتوية للاطفال ومواد تنظيف وطرود غذائية والعاب وهدايا للاطفال…..بالتعاون والشراكة مع حملة ثمرة الخير والمتطوعين بدعم من اهل الخير في محافظة الخليل حيث تم زيارة التجمعات والاستماع للاهالي عن التحديات التي تواجههم يوميا والظروف الصعبة التي يعيشونها وقد تم تقديم المساعدات ل34 اسرة حسب الاحتياج والمتوفر من مساعدات.

وأشار العقيد مهندس معاوية دراغمة مدير الدفاع المدني بمحافظة الخليل ان هذه الحمله بدأت من الزيارات الأولى لهذه التجمعات والاطلاع على حال القاطنين فيها ومعاناتهم واحتياجاتهم، وتجسيدا للدور الاجتماعي والوطني للدفاع المدني بالوقوف جنبا الى جنب مع هؤلاء الاهالي وتعزيز ارتباطهم وتشبثهم بالارض تم الاعداد لهذه الفعاليه وعقد اللقاءات مع المتطوعين واهل الخير وخاصة الأستاذة بسمة العويوي الناشطة في مساندة ومساعدة المواطنين وايضا تم وضع برنامج تدريبي على علوم الدفاع المدني في هذه المناطق بالشراكة مع مؤسسة العمل ضد الجوع.

وعبرت الأستاذة بسمة العويوي عن الحملة بانها تطوعية نسائية تشمل جميع فئات المجتمع بدون ازدواجية بشراكة ودعم من المؤسسات الوطنية والسلطة الفلسطينية حتى نستطيع الوصول الى كافة التجمعات والاماكن ذات الحاجة شاكرة الدفاع المدني والمتطوعين الذين عملو جنبا الى جنب ويدا بيد نحو محاربة الفقر في المحافظة وتؤكد ان الحملة تقوم على راسها نساء من كافة فئات المجتمع وبحاجة الى دعم ومساندة من الجميع.