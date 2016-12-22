الشرطة توقف محاميا باعتداءه على مسنة

الخليل/PNN – اوقفت الشرطة الليلة، المحامي (ب.ق) تنفيذا لقرار النيابة العامة والتي تتهمه بالاعتداء على مسنة هو وآخرون بعد مهاجمة منزلها.

وافاد الناطق الإعلامي باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات انه تنفيذا لقرار النيابة العامة تم توقيف المتهم، وسيتم عرضه على النيابة صبيحة الغد لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وقال ارزيقات، على اثر اعتداء المحامي المتهم على المسنة برفقة 10 آخرون، تسبب لها باضرار نفسية، ما أدى لاصابتها بانهيار عصبي تم نقلها الى المستشفى على اثر ذلك، وهي ترقد حاليا على سرير الشفاء.

واضاف ارزيقات:” كما قام المتهم ومعه آخرون بتحطيم محتويات منزل المسنة بالحجارة .