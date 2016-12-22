بالفيديو: شهيد وهدم منزل الشهيد أبو صبيح في القدس

القدس/PNN – استشهد الشاب احمد الخروب (١٩ عاما) من سطح مرحبا برصاص الاحتلال، فجر اليوم، خلال مواجهات اندلعت في منطقتي مخيم قلنديا وكفر عقب شمال القدس المحتلة.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مخيم قلنديا وعدداً من المنازل في قرية كفر عقب قبل أن تهدم الجدران الداخلية لمنزل الشهيد مصباح أبو صبيح في القرية، ما ادى الى اندلاع مواجهات اصيب على إثرها عدداً من الشبان بإصابات طفيفة فيما استشهد الشاب أحمد الخروب.

وأصيب الشاب الخروبي (18) عاما بالرصاص الحي في الصدر، لكنه فارق الحياة بعد وصوله المستشفى بقليل.

وكانت المواجهات اندلعت في أعقاب قيام قوات الاحتلال بهدم الجدران الداخلية لمنزل الشهيد مصباح أبو صبيح.

يذكر أن المهلة التي حددتها محكمة الاحتلال لذوي الشهيد مصباح أبو صبيح لإخلاء منزلهم بنية هدمه انتهت فجر اليوم.

ونفذت قوات الاحتلال قرارها بهدم منزل الشهيد أبو صبيح فجر اليوم، حيث اندلعت مواجهات عقب هدم الجداران الداخلية للمنزل.

وكان الشهيد أبو صبيح قذ نفذ عملية إطلاق النار بحي الشيخ جراح بالقدس المحتلة أدت إلى مقتل أحد جنود الاحتلال ومستوطنة إسرائيلية، وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة بتاريخ ٩/١٠/٢٠١٦.