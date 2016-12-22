الطقس:أجواء غائمة وباردة وفرصة لسقوط أمطار خفيفة

رام الله/PNN – توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس غائماً جزئياً الى غائم وبارد، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق خاصة الشمالية،الرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويوم غد الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الامطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وبعد غد السبت، يكون الجو غائماً وباردا، وتسقط باذن الله زخات من الامطار خاصة في ساعات المساء والليل فوق مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الأحد القادم، يكون الجو غائماً وباردا، وتسقط باذن الله زخات من الامطار فوق مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا ،ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.