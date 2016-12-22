توقعات الابراج لليوم الخميس مع ماجي فرح

بيت لحم/PNN – جاءت توقعات الفلك والابراج لليوم الخميس الموافق 22/-12-2016م كما يلي

برج الحمل اليوم الخميس 22-12-2016

تحقق إنجازات كبيرة على الصعيدين المهني والشخصي وهذا يعطيك الثقة التي تجعلك تواصل يومك وتخفف من شعورك بالتعب والإرهاق وتخفف من الضغوط التي كانت عليك من الفترة الماضية.على المستوى الصحي عليك بالمشي في الطبيعة فهذا يساعدك على راحة النفس.

برج الثور اليوم الخميس 22-12-2016

على الصعيد المهني عليك بالتماسك وعدم الانهيار امام المصاعب وحاول أكثر من مرة حتى تستطيع تحقيق النجاح والهدف الذي تريده، لا تدخل في نقاش حاد مع شريك حياتك، على الصعيد الصحي تخلص من السلبيات المحيطة بك بكل ما هو مسلي وتخلص من مشاكلك بالترفيه.

برج الجوزاء اليوم الخميس 22-12-2016

عندما تنتهي من مشاريعك التي في يدك ستتمكن من الحصول على مشاريع جديدة وصفقات أخرى، على المستوى العاطفي كن على طبيعتك وابتعد عن الكبرياء وستلاحظ زيادة حب شريكك يوم بعد يوم.

برج السرطان اليوم الخميس 22-12-2016

عليك ان تفصل بين عملك والعائلة حتى لا تتأخر عن عملك ويتأثر بعائلتك، لا تجعل الهموم تشغل رأسك واجعل الأمور تسير مثل ما يريد شريك حياتك، اهتم بنوعية الطعام الذي تأكله.

برج الاسد اليوم الخميس 22-12-2016

عليك الانتباه والحذر فهناك من يخطط لك لمؤامرة خطيرة، الثقة تزداد بينك وبين شريك حياتك فهو يضع ثقته بك ويخبرك بجميع أموره الخاصة وهذا يجعلكم أكثر تعلقا ببعض.

برج العذراء اليوم الخميس 22-12-2016

اليوم مناسب للغاية لعمل صفقة تجارية وإنجازها تعود عليك بأرباح كثيرة، عاطفيا أن تزداد تعلقا بشريك حياتك فهو يقف بجانبك دائما وهذا يجعلك سعيد، عليك الاهتمام بوزنك والابتعاد عن أي إغراء حتى تذهب لولائم تؤثر على وزنك وقد تصيبك بالسمنة.

برج الميزان اليوم الخميس 22-12-2016

ابتعد عن الأمور المعقدة التي يصعب حلها في العمل، انت متفهم مع شريك حياتك وتفعل كل ما بوسعك لإرضائه حتى لا تخسره، عليك الاهتمام بوزنك والتخلص من الوزن الزائد هو يؤثر على قدمك وصحتك.

برج العقرب اليوم الخميس 22-12-2016

انت تتحمل المسئولية لذا لا تجد صعوبة في تنفيذ أي مهمة مهما بلغت صعوبتها، انت تترك لشريك حياتك مجال وفرصة لحل الأمور خاصة وبعد أن أصبح الوضع متوترا ولكن ذلك يترك انعكاسات تصيبكم، ابتعد عن الأصدقاء الذين قد يسببوا لك مشاكل صحية.

برج القوس اليوم الخميس 22-12-2016

حتى تمشي في طريقك للنجاح عليك بالهدوء والتأني، انشغالك بالعمل قد يسبب لك بعض المشاكل مع شريك حياتك، عليك القيام ببعض الرياضة وتقليل الجلوس لفترات طويلة.

برج الجدي اليوم الخميس 22-12-2016

سيتحسن وضعك المالي بعد خسارتك في مشاريعك السابقة، هناك تغير في علاقتك مع حبيبك تؤثر على تعاملك معه تجعلك تتعامل بحذر وتأني، عليك أن تكون هادئ وتأخذ أمورك بسهولة وسلاسة فالمشاكل والعقد تؤثر على صحتك.

برج الدلو اليوم الخميس 22-12-2016

أنت مطمئن بعد أن أخذت مشاريعك طريقها في التنفيذ، الشخصية القوية لديك تكون مصدر انجذاب لشخص حيث تؤثر عليه وتجعله يتقرب منك.

برج الحوت اليوم الخميس 22-12-2016

ابراج اليوم الخميس أسسك الصلبة تساعدك على التقدم والرقي الذي يوصلك للنجاح الباهر، السعادة تحيط بك أنت والحبيب عليك استغلال الفرصة لتوطيد العلاقة وجعلها متينة أكثر، الأجواء التي تعيشها تؤثر على وضعك الصحي سواء كانت جميلة أو سيئة ابراج اليوم الخميس .