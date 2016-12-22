انخفاض اسعار العملات:دولار:3.83/اليورو:3.99/الدينار:5.39/الجنيه:0.20 9 ساعات مضت أقتصاد 135 زيارة إقـــرا أيـضـا ... تحديات اقتصادية للمرحلة القادمة على طاولة بحث غرفة الخليل مع القنصلية الامريكية 1 ساعة مضت ارتفاع على مؤشر وقيمة تداولات بورصة فلسطين 3 ساعات مضت رام الله/PNN – جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي اليوم الخميس، على النحو التالي: صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.83 شيقل. صرف اليورو الأوروبي مقابل: 3.99 شيقل. صرف الدينار الاردني مقابل: 5.39 شيقل. صرف الجنية المصري مقابل: 0.20 شيقل. 2016-12-22 محمد مصباح شاركها Facebook Twitter Google + Stumbleupon LinkedIn Pinterest