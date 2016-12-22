انخفاض اسعار العملات:دولار:3.83/اليورو:3.99/الدينار:5.39/الجنيه:0.20

رام الله/PNN – جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي اليوم الخميس، على النحو التالي:

صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.83 شيقل.

صرف اليورو الأوروبي مقابل: 3.99 شيقل.

صرف الدينار الاردني مقابل: 5.39 شيقل.

صرف الجنية المصري مقابل: 0.20 شيقل.