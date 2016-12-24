اسرائيل تنتقد قرار مجلس الامن وتصفه بقرار الازدراء ونتنياهو يستدعي سفرا اسرائيل بالدول التي قدمت المشروع

بيت لحم/ترجمة خاصة PNN/رفض رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهوق رار مجلس الامن الدولي الخاص بادانه الاستيطان الاسرائيلي و وصفه بقرار الازدراء الحقير .

وانتقدت مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي الموقف الامريكي الذي امتنع عن التصويت خلال جلسة مجلس الامن واشارت بعض المصادر المقربة من نتنياهو ان الادارة الامريكية تركت اسرائيل وتخلت عنها في مجلس الامن.

وقالت مصادر في ديوان نتنياهو ان القرار الاممي قرار حقير منتقدة موقف الادارة الامريكية التي امتنعت عن اللتصويت ضد القرار حيث قالت المصادر انها تثق بان ادارة الرئيس المنتخب ترامب ستكون مغايرة وفي صالح اسرائيل.

وقالت المصادر الاسرائيلية انها تتوقع ان يتم تغيير السلوك الامريكي المشين الذين اتخذته الادارة الامريكية برئاسة اوباما معربة عن ثقتها بالتغيير الايجابي.

وفي اطار ردود الافعال الاسرائيلية امر رئيس حكومة الاحتلال سفراء اسرائيل في السنيغال ونيوزيلندا كما امر نتنياهو بوقف كافة برامج وخطط المساعدات الاسرائيلية لدولة السنغال التي كانت احدى الدول التي قامت بطرح المشروع وتاييده.

هذا وتباينت ردود الافعال الاسرائيلية على قرار مجلس الامن حيث قالت احزاب المعارضة وعلى لسان قادتها وابرزهم اسحاث عيرتسوغ ان اسرائيل تدفع ثمنا باهظا نتيجة سياسات نتنياهو الفاشلة مشيرا الى ان اسرائيل استطاعت تجاوز ازمات وقرارات اكبر في ظل حكومات مختلفة عن حكومة نتنياهو.

وقال هيرتسوغ انه اذا بقي نتنياهو في الحكم في اسرائيل فانه سيجلب الانتقادات والمواقف الدولية المعادية لاسرائيل مشددا على ضرورة تغيير الحكومة وسياساتها لان بقاء نتنياهو سيضرب باسرائيل.

من جهته قال ايهود باراك وزير جيش الاحتلال ورئيس الوزراء الاسبق ان اصدار مجلس الامن لقرار ادانه الاستيطان يثبت فشل نتنياهو السياسي .

من جهتها شنت احزاب اليمين هجوما وانتقادات لاذعة لادارة الرئيس الامريكي باراك اوباما و وصفت القرار بانه انتقام امريكي من ادارة اوباما ضد نتنياهو وحكومته .