نتنياهو يدعو الادارة الامريكية استخدام الفيتو لاحباط ادانة الاتسيطان بمجلس الامن

رام الله/PNN- دعا رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة، اليوم الخميس، الى استخدام حق النقض الفيتو لاحباط ادانة مشروع قرار ينص على عدم شرعية المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية، وعلى انها تشكل خطرا على حل الدولتين.

وذكرت الاذاعة العبرية العامة صباحا انمشروع القرار الذي قدمته مصر باسم مجموعة الدول العربية طالب اسرائيل بالكف عن اي نشاطات استيطانية .

كمادعا الى وقف العنف ضد المدنيين غير انه لا يطالب الجانب الفلسطيني بوقف التحريض.

ورجح دبلوماسيون في مقر الامم المتحدة ان يصوت مجلس الامن الدولي اليوم على مشروع القرار .

ويشار الى ان واشنطن استخدمت حق الفيتو ضد مشروع قرار مماثل قبل خمس سنوات غير ان دبلوماسيين في المجلس الدولي قالوا انهم لا يعلمون كيف ستصوت واشنطن هذه المرة.