تشيلسي يسعى لمواصلة سلسلة انتصاراته.. وآرسنال يريد الانتفاض

وفوز تشيلسي بملعبه على بورنموث سيحقق رقما قياسيا للنادي اللندني بالانتصار في 12 مباراة متتالية، وتحقيق فوز آخر على ستوك سيتي باستاد ستامفورد بريدج يوم 31 ديسمبر/ كانون الأول، ثم الفوز على توتنهام في بداية الدور الثاني سيكون معناه أن تشيلسي عادل أكبر عدد انتصارات متتالية في موسم واحد والمسجل باسم أرسنال حين حقق 14 فوزا على التوالي في 2001-2002.

وعرفت هذه التشكيلة لأرسنال باسم “الفريق الذي لا يقهر” بعدما أمضى موسم 2003-2004 بأكمله دون هزيمة ويمكن لفريق المدرب أنطونيو كونتي أن يطلق على نفسه “الذي لا يمكن إيقافه” إذا واصل مسيرة انتصاراته في العام الجديد.

وسيكون عليه أولا مواجهة بورنموث بدون الثنائي الموقوف دييجو كوستا ونجولو كانتي وهما لاعبان شاركا في كل مباريات الموسم حتى الآن.



ويتصدر كوستا قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفا وهو ما يزيد عما سجله خلال الموسم الماضي بأكمله بينما نقل كانتي المستوى الذي ساعد ليستر سيتي على إحراز اللقب إلى قلب خط وسط تشيلسي.

ويعني غياب كوستا أن ميشي باتشواي سيشارك على الأرجح لأول مرة في التشكيلة الأساسية في الدوري منذ انضمامه مقابل 33.1 مليون جنيه إسترليني (41 مليون دولار) من أولمبيك مارسيليا.

وسيكون تشيلسي مرشحا قويا لمواصلة انتصاراته خاصة في ظل عدم مشاركة لاعب بورنموث المعار من تشيلسي ناثان آكي لأنه لا يحق له مواجهة ناديه الأصلي.

وسيزيد انتصار آخر لتشيلسي الفارق الذي يفصله عن ليفربول أقرب ملاحقيه والذي لن يلعب حتى 27 ديسمبر/ كانون الأول عندما يستضيف ستوك سيتي.

ويجب أن يتخذ يورجن كلوب مدرب ليفربول قرارا بشأن ما إذا كان سيبدأ بالمهاجم دانييل ستوريدج وهو البديل الذي أدت تسديدته إلى هدف الفوز من ساديو ماني في الوقت المحتسب بدل الضائع ضد إيفرتون في ديربي مرسيسايد يوم الإثنين الماضي.

وسيرحب مانشستر سيتي بعودة فرناندينيو بعد انتهاء إيقافه في مباراته خارج أرضه ضد هال سيتي متذيل الترتيب لكنه سيلعب مجددا بدون المهاجم سيرجيو أجويرو الذي سيكمل إيقافه في أربع مباريات كما سيغيب بابلو زاباليتا بعد إصابته في الفوز 2-1 على أرسنال.



وسيتطلع آرسين فينجر مدرب آرسنال إلى رد فعل فوري لتعثره ويحتاج للفوز على وست بروميتش ألبيون ليتجاوز الشكوك التقليدية حول افتقار فريقه للقوة اللازمة للمنافسة بجدية على اللقب.

ويدرك جوزيه مورينيو أن فرصة مانشستر يونايتد في إحراز اللقب ربما تبددت بالفعل هذا الموسم لكن فريقه يبلي بلاء حسنا في المعتاد في فترة عيد الميلاد وسيستهدف الحصول على تسع نقاط بدءا من انتصار على أرضه أمام سندرلاند يوم الإثنين.

وسندرلاند الذي يدربه ديفيد مويز واحد من ستة فرق تفصل خمس نقاط فقط بينهم في قاع الترتيب فيما تبدو واحدة من أعنف معارك الهروب من الهبوط في السنوات الأخيرة.

ويحتاج بالتحديد سوانزي سيتي – الذي يستضيف وست هام يونايتد – وكريستال بالاس – الذي يلعب خارج أرضه ضد واتفورد – إلى النقاط الثلاث بعد مسيرة سيئة تركت المدربين بوب برادلي وآلان باردو تحت ضغط.



ويقبع ليستر – الذي كان على قمة الترتيب في هذا الوقت الموسم الماضي – ضمن المراكز الستة الأخيرة أيضا.

ورغم أن أحدا لا يتوقع إقالة كلاوديو رانييري فإن ليستر سيأمل على الأقل أن يقدم نهاية جيدة لعام مذهل عندما يستضيف إيفرتون ووست هام.