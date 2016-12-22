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تشيلسي يسعى لمواصلة سلسلة انتصاراته.. وآرسنال يريد الانتفاض

‏8 ساعات مضت رياضة 62 زيارة

مدريد/PNN- سيدخل تشيلسي المتألق فترة مباريات عيد الميلاد وهو يدرك أن بوسعه إنهاء العام بإعادة كتابة التاريخ في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
المصدر: كووورة.
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