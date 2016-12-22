إنريكي ينتظر “منافسا ممتعا” في كأس الملك

باريس/PNN- أكد لويس إنريكي، المدير الفني لبرشلونة، عقب التأهل لدور الـ16 لكاس الملك باكتساح إيركوليس بسباعية نظيفة أمس، الأربعاء، في إياب دور الـ32 للبطولة، أنه سيواجه “فريقا ممتعا” من أجل “مواصلة المشوار”، مثلما حدث في قرعة الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأجاب إنريكي مازحا حول سؤال إذا ما كان ينتظر “جوهرة صغيرة”، الكلمة التي استخدمها المدرب قبل قرعة دور الـ16 لـ”التشامبيونز ليج”.

وقال في هذا الصدد “توجد جميع المستويات، ومتأكد من أننا سنواجه فريقا ممتعا من أجل مواصلة مسيرة الفريق”.

وحول مباراة اليوم، أبدى مدرب البلوجرانا سعادته بأن لاعبيه أخذوها “على محمل الجد” أمام منافس أظهر مستوى راق في مباراة الذهاب، التي انتهت بالتعادل (1-1).

وأوضح “تحلينا بالصبر المطلوب وقمنا بتدوير الكرة بشكل جيد وأنهينا الأمور في النصف الأول. وفي الشوط الثاني خلقنا مزيدا من المساحات وكانت ليلة رائعة لإنهاء العام الرياضي”.

وعن المهاجم باكو ألكاسير، الذي افتتح باكورة أهدافه الرسمية مع الفريق بتسجيله هدف اليوم، أكد المدرب أن عدم تسجيل المهاجم الدولي للأهداف لم يكن يشغله على الإطلاق.

وأشار “الأمر لم يكن يشغلني على الإطلاق لأنني أعرف كيف يتدرب ويجتهد. بالتأكيد أننا جميعا كنا نود أن يسجل هدفه الرسمي الأول مع الفريق. أنا سعيد بالأداء الذي قدمه ألكاسير”.

وعلى الجانب الآخر، أعرب لويس جارسيا تيفينيت، المدير الفني لإيركوليس، عن “سعادته الكبيرة” بأداء لاعبيه في البطولة بشكل عام على الرغم من الهزيمة القاسية التي تكبدوها اليوم.

وأقر المدرب الأندلسي خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء أن الهدف الثاني الذي أحرزه إيفان راكيتيتش في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول “عقد الأمور تماما”.

وقال في هذا الصدد “عندما تحاول التقدم خطوة صغيرة للأمام، وتتحول من الدفاع بخمسة لاعبين إلى أربعة، يصبح المنافس (يقصد برشلونة) فريق خطير للغاية. ولكني سعيد للغاية بأداء اللاعبين في البطولة بشكل عام.

اللعب أمام فريق “بطل” يعتبر بمثابة الهدية. نتيجة الذهاب (التعادل 1-1) هي التي لم تكن طبيعية”.

وكان البرسا، حامل اللقب، بلغ دور الـ16 بعدما أمطر شباك مضيفه إيركوليس، أحد أندية الدرجة الثالثة، بسباعية نظيفة مساء اليوم على ملعب “الكامب نو” في مباراة الإياب لدور الـ32 للبطولة.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت نهاية الشهر الماضي انتهت بتعادل إيجابي بين الفريقين بهدف لمثله ليقطع الفريق الكتالوني بطاقة العبور للدور التالي بإجمالي المواجهتين بنتيجة (8-1).