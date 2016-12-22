سبب غريب يُبعد كريستيانو رونالدو عن الحذاء الأسود

لشبونة/PNN- يشعر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد الإسباني، وأفضل لاعب في العالم بعدم الارتياح لارتداء حذاء أسود اللون.

ونقلت صحيفة “سبورت” الكتالونية تصريحات ماكس بلاو نائب رئيس شركة “نايكي” الأمريكية التي تصمم أحذية النجم البرتغالي، قائلاً: “رونالدو لا يحب ارتداء الأحذية السوداء، لأنها تجعله يشعر بأنه بطيء الحركة، ويريد أن يبدو لاعبًا سريعًا”.

وأضاف: “كل لاعب يفضل لون معين لحذائه، وثبت علميًا أن لون الحذاء يترك أثرًا كيميائيًا في عقلية اللاعبين، فاللاعب يؤدي بشكل جيد، عندما تكون نفسيته هادئة، ونحن نريد تقديم منتج يساعد اللاعب على الظهور بشكل مميز”.

وأشارت الصحيفة الكتالونية إلى أن شركة “نايكي” لا أزمة لديها في تصميم أحذية بألوان غير الأسود، وهو ما ظهر في تصميم حذاء لونه مزيج من الأبيض والذهبي مكافأة للنجم البرتغالي على تتويجه بجائزة الكرة الذهبية.