برشلونة/PNN- هاجم خبير الإقتصاد الإسباني لويس جارسيانو والحاصل على درجة البروفيسور في عالم الاقتصاد، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك بسبب التهم التي كانت موجهة للاعب الأرجنتيني بالتهرب والتحايل الضريبي.

وقال جارسيانو في تصريحات نقلتها صحيفة “أس” الإسبانية :”في عالم كرة القدم وجدنا أن هناك عددًا من حالات التزوير والتهرب من الضرائب، لو كان ميسي في الولايات المتحدة الأمريكية كان ليكون في السجن الآن، ولكن في إسبانيا من المستحيل أن يتعرض لمثل هذه العقوبة”.

ورفض جارسيانو التعليق على التسريبات التي أشارت إلى أن كريستيانو رونالدو متهم بالتهرب الضريبي بقيمة 150 مليون يورو في السنوات الماضية.

كما صرح وزير المالية الإسباني مونتورو أن السلطات القضائية بصدد القيام بإجراءات فعالة وقوية ضد المشهورين المتهمين بالتهرب الضريبي بما فيهم لاعبي كرة القدم.

وقد انتشرت في الأسابيع الأخيرة تسريبات طالت العديد من نجوم كرة القدم على رأسهم كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد، واتهمتهم بالتهرب الضريبي.