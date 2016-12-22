لهذا السبب.. المرأة تنجز هذه الأعمال بقدرة أكبر من الرجل

تقف في المطبخ لتعد وجبة الغداء لأسرتها، في الوقت نفسه الذي تحمل فيه صغيرتها على كتفها، وتحادث إحدى صديقاتها هاتفياً، أظهرت الدراسات منذ فترة طويلة أن النساء هن الأفضل في أداء المهام المتعددة، في المقابل يعجز الرجال عادة في هذا الأمر، حيث لا يمكنهم إنجاز عملين في وقت واحد.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية ووفقاً لدراسة جديدة ، يرجع ذلك إلي حاجة الرجال إلى استخدام أجزاء أكثر من دماغهم بالإضافة إلى حاجتهم لطاقة أكبر من أجل تحويل انتباههم من أمر إلى آخر.

ويتطلب تحويل الانتباه من مهمة إلى أخرى دائماً تنشيط أجزاء معينة من العقل، حيث أن جميع البشر ينشطون ثلاث مناطق من العقل في الوقت نفسه، وهي المناطق قبل الجبهية الظهرانية، والفُصَيص الجِدارِي السفلي‎ بالإضافة إلى التَّلْفيف القذالي السفلي، إلا أن عقل النساء يتطلب طاقة أقل عند التحول من مهمة لأخرى مقارناً بالرجال.

وبناء على الدراسة التي أجريت في مختبر اللغويات العصبية بإدارة الصحة والسلامة، الرجال لا يستخدمون طاقة أكبر في المناطق قبل الجبهية الظهرانية فقط، بل يحتاجون كذلك لمساعدة المناطق الحركية والجزيرية، وهو ما لا تحتاجه النساء، وهذا يعني أن عملية التحول من مهمة إلى أخرى أبطأ عند الرجال مقارنة بالنساء.

إلا أن معظم النساء لا يصلن هذه الدرجة من التعقيد إلا عندما يصلن للخمسينيات من العمر، بينما هو أمر صعب للرجال على مدار حياتهم.

وتضمنت التجربة 140 متطوعاً من الأصحاء، من بينهم 69 رجلاً و 71 امرأة تتراوح أعمارهن بين 20 و 65 عاماً، وطُلب من المتطوعين أن يؤدوا مهام متنوعة، وفي إحدى التجارب التي استُخدم فيها التصوير بالرنين المغناطيسي، تم إعطاء المتطوعين اختباراً لتصنيف بعض المواد وفقاً للشكل والعدد، كما تسلم المتطوعون كذلك اختبارات نفسية عصبية بما في ذلك اختبار قدرة الشخص على تحويل الانتباه، بالإضافة إلى اختبار آخر للذاكرة.

وأظهرت التجربة أن الاختلافات أكثر وضوحاً بين الرجال والنساء الأصغر سناً الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 45، ومع تقدم العمر، احتاج كل من الرجال والنساء لزيادة قدر الطاقة المستخدمة وكذلك زيادة عدد المناطق التي تستخدم في الدماغ.

وقال الباحث الرئيسي في الدراسة سفيتلانا كبسوفا “النتائج التي توصلنا إليها تشير إلى أن النساء ربما يجدن أن تحويل الانتباه إلى شيء آخر أمر سهل مقارنة بالرجال، كما أن عقولهن لا تحتاج لتعبئة موارد إضافية لفعل ذلك، في حين يتطلب الأمر العكس لدى الرجال”.