10 آلاف شيكل غرامة مالية على أذان صلاة الفجر

القدس/PNN- من المقرر أن تناقش ما تسمى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، الأحد القادم، نصاً جديدة لاقتراح قانون إسكات المؤذن، الذي تقدم به عضوا الكنيست موطي يوغيف (البيت اليهودي) ودافيد بيتان (الليكود).

وجاء أن النص الجديد، الذي وضع في أعقاب الملاحظات التي عرضت في الكنيست على النص السابق، يشدد العقوبة، ويفرض غرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف شيكل على دور العبادة، وخاصة المساجد، في حال “استخدام مكبرات الصوت في الساعات الممنوعة بحسب القانون”.

وجاء أن الغرامة المالية قد تصل إلى 10 آلاف شيكل على كل استخدام لمكبرات الصوت بين الساعات 23:00 وحتى 07:00، وبذلك يمنع استخدام مكبرات الصوت في المساجد قبل صلاة الفجر.

وبحسب الصياغة الجديدة فإن استخدام مكبرات الصوت يدخل في إطار مبادئ القانون القائم “قانون الضجيج”، والذي يفرض قيودا على استخدام مكبرات الصوت أيضا خلال ساعات النهار في المناطق السكنية، وذلك بذريعة أن “حرية العبادة يجب ألا تمس بنوم الآخرين”.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، كان أحد المتحمسين لسن قانون إسكات المؤدن. وفي الشهور الأخيرة درس مكتب نتنياهو صياغات مختلفة لاقتراح القانون.