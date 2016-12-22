تربية الخليل تعقد اجتماعاً للجنة الطوارىء

وترأس الاجتماع الذي عقد في قاعة محافظة الخليل ، مدير التربية والتعليم الأستاذ عاطف الجمل، وبحضور منسق الطوارئ في محافظة الخليل المهندس لؤي القيسي، ورئيس قسم الصحة المدرسية محمد أبو اذريع ورئيس قسم الإشراف خالد النجار، ومنسقي لجان العناقيد وعددهم 23 مدير/ة مدرسة.

ورحب مدير التربية والتعليم بالحضور ، منوهاً للدور الهام للجنة الطوارئ في متابعة ومحاولة الحفاظ على سلامة الطلبة والهيئتين الإدارية والتدريسية خلال موسم الشتاء وتساقط الثلوج ، ونوه انه سيتم اتخاذ القرار فيما يتعلق بالدوام أو التعطيل في المدارس بالتنسيق مع لجنة الطوارئ ومنسقي العناقيد لاتخاذ القرار الصحيح، وشدد على ضرورة تفقد عناصر السلامة العامة في المدارس والصيانة التامة والتواصل مع لجنة الطوارئ في حال حدوث أي طارئ.

وتحدث القيسي عن عن خطة المحافظة في التصرف في الأحوال الجوية وتطرق إلى أهمية التوعية والإعلام وتفعيل الإعلام بالجانب الإيجابي واستعرض استعدادات المحافظة للتعامل مع الحالات الطارئة.