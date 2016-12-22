قلقيلية: اجتماع المجلس المحلي للتشغيل

قلقيلية/PNN- ترأس اللواء رافع رواجبة محافظ محافظة قلقيلية في مكتبه، اليوم الخميس، اجتماع المجلس المحلي للتشغيل في المحافظة بحضور الأعضاء.

وخلال الاجتماع ثمن المحافظ جهود أعضاء المجلس ودورهم الفاعل والمؤثر في إنجاح برنامج التشغيل في المحافظة، وتمييز محافظة قلقيلية ايجابيا من خلال عدد المشاريع التي تم الحصول عليها خلال المرحلة الأولى من برنامج التشغيل المدعوم من الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى ظروف محافظة قلقيلية واستهدافها من قبل الاحتلال من خلال الجدار والاستيطان والمضايقات اليومية بحق المواطنين، وقال”أن المشاريع الصغيرة تعد بارقة أمل للنهوض بالواقع الاقتصادي في المحافظة وتخلق فرص عمل جديدة تساهم في تثبيت وتعزيز صمود مواطني المحافظة”، داعيا إلى بذل المزيد من الجهد خلال المرحلة الثانية من المشروع واستقطاب اكبر عدد ممكن من المشاريع لصالح المحافظة.

وجرى خلال الاجتماع تقييم المشاريع المقترحة للمرحلة الثانية من برنامج التشغيل والبالغ عددها 12 مشروع.