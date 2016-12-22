شهيد في مواجهات مع الاحتلال يرفع عدد شهداء انتفاضة القدس لـ 270

القدس/PNN- أوضحت دراسة احصائية أعدها مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني، أن عدد شهداء انتفاضة القدس التي انطلقت في الأول من شهر أكتوبر/ تشرين أول عام 2015، بلغ 270 شهيداً، بعد استشهاد أحمد نشأت الخروبي (19 عاماً) من رام الله، خلال مواجهات مع الاحتلال في كفر عقب شمال القدس المحتلة.
وأشارت الدراسة إلى أن محافظة الخليل تصدرت قائمة المحافظات التي قدمت شهداء خلال الإنتفاضة، حيث ارتقى على أرضها 78 شهيداً، تليها القدس بـ59 شهيداً، ثم رام الله حيث ارتقى منها 26 شهيداً، ثم جنين بـ 21 شهيداً، ثم نابلس بـ 19 شهيداً، ثم بيت لحم التي سجلت ارتقاء 15 شهيداً، ثم طولكرم التي سجلت 5 شهداء، يليها محافظة سلفيت بـ 4 شهيداً، وقلقيلية بـ 4 شهداء، والداخل المحتل بشهيدين وآخريْن يحملون جنسيات عربية، فيما سجلت محافظات قطاع غزة ارتقاء 34 شهيداً.
ومن بين الشهداء 124 استشهدوا منذ بداية العام الجاري 2016.
ووفقاً للفئة العمرية، فقد استشهد خلال انتفاضة القدس، 77 طفلاً وطفلة أعمارهم لا تتجاوز الثامنة عشر، ما نسبته 29%،أصغرهم الطفل الرضيع رمضان محمد ثوابتة (3 أشهر) استشهد إثر اختناقه بالغاز الذي أطلقه جنود الاحتلال على بلدته بيت فجار ببيت لحم، وآخرهم الطفل خالد بحر (15 عاماً) في الخليل.
وبلغ عدد النساء اللواتي استشهدن في انتفاضة القدس، 24 شهيدة، بينهنّ 12 شهيدات قاصرات أعمارهن لا تتجاوز الثامنة عشر عاماً، أصغرهم الطفلة رهف حسان ابنة العامين والتي ارتفت في قصف اسرائيلي على غزة.
وأكدت الدراسة على أن 80 % من عوائل الشهداء اعتمدت في عرفة خبر استشهاد ابنها على الاعلام، فيما عبر 86% عن عدم رضاهم عن المؤسسات التي تتابع الشهداء، بالإضافة إلى اتهام الاعلام بالتقصير في متابعة الشهداء.
وعن التوزيعه الفصائلية ظلت فئة المستقلين تزيد عن حاجز 60 % من أعداد الشهداء في المجمل العام، مع بلوغ نسب المنظمين من الشهداء بنحو 23 % تقريبا والباقي من أنصار الفصائل.
وكانت دراسة سابقة أعدها المركز حول شهداء انتفاضة القدس، اشتملت على اسماء شهيدين من شهداء الانفاق في قطاع غزة، ولكن عدد شهداء الانفاق أكثر من العدد المشمول، لذلك استثنى المركز أسماءهم في هذه الدراسة وأجمل كافة الشهداء الذين استشهدوا بمواجهات وتنفيذ عمليات ضد الاحتلال.
وقالت الدراسة أنه بالرغم من تسليم العديد من الجثامين التي كانت اسرائيل تحتجزهم، إلا أنه بقي 20 جثماناً لشهداء من انتفاضة القدس، في الضفة والقدس المحتلتين.
وأشار المركز إلى أن احصائياته اشتملت على ثلاثة شهداء غير مذكورة اسمائهم في قوائم وزراة الصحة، وهم الشهيد شادي مطرية من البيرة والشهيد نشأت ملحم من الداخل المحتل والشهيد خليل عامر من محافظة سلفيت.
وأوضحت أن شهيدين من مجمل الشهداء يحملون جنسيات عربية، وهما كامل حسن يحمل الجنسية السودانية، وسعيد العمر ويحمل الجنسية الأردنية.
مجمل الشهداء
بلغ عدد شهداء انتفاضة القدس 270 شهيداً، وهم:
|الرقم
|الاسم
|العمر
|السكن
|تاريخ الاستشهاد
|1
|مهند شفيق محمد حلبي
|19
|البيرة
|2015/10/03
|2
|فادي سمير مصطفى علون
|19
|العيسوية-القدس
|2015/10/04
|3
|عبد الرحمن شادي خليل عبيد الله
|13
|مخيم عايدة-بيت لحم
|2015/10/05
|4
|حذيفة عثمان راجح سليمان
|18
|بلعا-طولكرم
|2015/10/05
|5
|امجد حاتم محمود الجندي
|19
|يطا-الخليل
|2015/10/07
|6
|وسام جمال طالب فرج المنسي
|20
|مخيم شعفاط-القدس
|2015/10/08
|7
|ثائر عبد السلام خضر أبو غزالة
|19
|كفر عقب-القدس
|2015/10/08
|8
|محمد فارس عبد الله الجعبري
|18
|الخليل
|2015/10/09
|9
|شادي حسام دولة
|20
|غزة
|2015/10/09
|10
|احمد يحيى محمود الهرباوي
|20
|النصيرات-غزة
|2015/10/09
|11
|عبد المجيد مجدي الوحيدي
|20
|جباليا-غزة
|2015/10/09
|12
|حمودة هشام محمد محسن
|18
|خانيوس-غزة
|2015/10/09
|13
|عدنان موسى احمد ابو عليان
|23
|خانيوس-غزة
|2015/10/09
|14
|زياد نبيل زياد شرف
|20
|غزة
|2015/10/09
|15
|احمد جمال محمد صلاح
|25
|مخيم شعفاط-القدس
|2015/10/10
|16
|اسحق قاسم اسحق بدران
|16
|كفر عقب-القدس
|2015/10/10
|17
|محمد سعيد عبد الكريم محمد علي
|20
|كفر عقب-القدس
|2015/10/10
|18
|جهاد زايد سالم عبيد
|20
|دير البلح-غزة
|2015/10/10
|19
|مروان هشام بربخ
|13
|خانيوس-غزة
|2015/10/10
|20
|خليل عمر موسى عثمان
|18
|خانيوس-غزة
|2015/10/10
|21
|ابراهيم احمد مصطفى عوض
|27
|بيت أمر-الخليل
|2015/10/11
|22
|أحمد عبد الله محمد شراكة
|14
|مخيم الجلزون-رام الله
|2015/10/11
|23
|نور محمد حسان
|30
|الزيتون-غزة
|2015/10/11
|24
|رهف يحيى حسان
|عامين
|الزيتون-غزة
|2015/10/11
|25
|مصطفى عادل بكر الخطيب
|17
|واد الجوز-القدس
|2015/10/12
|26
|حسن خالد جبريل مهاني
|15
|بيت حنينا-القدس
|2015/10/12
|27
|محمد نظمي محمد شيخ
|23
|قطنة-القدس
|2015/10/12
|28
|بهاء محمد خليل عليان
|23
|جبل المكبر-القدس
|2015/10/13
|29
|علاء داوود علي ابو جمل
|33
|جبل المكبر-القدس
|2015/10/13
|30
|معتز ابراهيم حمدان زواهرة
|28
|مخيم الدهيشة-بيت لحم
|2015/10/13
|31
|فادي علي احمد الدربي
|30
|الحي الشرقي-جنين
|2015/10/14
|32
|باسل بسام راغب سدر
|20
|شعابه-الخليل
|2015/10/14
|33
|احمد فتحي محمد ابو شعبان
|23
|حي راس العمود-القدس
|2015/10/14
|34
|رياض ابراهيم اسماعيل شيخة
|47
|الجانية-رام الله
|2015/10/15
|35
|اياد خليل محمود العواودة
|26
|دورا-الخليل
|2015/10/16
|36
|ايهاب جهاد يوسف حنني
|19
|بيت فوريك-نابلس
|2015/10/16
|37
|شوقي جمال جبر اعبيد
|36
|بيت لاهيا-غزة
|2015/10/16
|38
|محمود حاتم محمد حميد
|22
|شرق الشجاعية-غزة
|2015/10/16
|39
|يحيى عبد القادر فرحات
|20
|الشجاعية-غزة
|2015/10/16
|40
|معتز احمد هاجس عويسات
|16
|جبل المكبر-القدس
|2015/10/17
|41
|طارق زياد نعمان النتشة
|16
|خلة حضور-الخليل
|2015/10/17
|42
|بيان ايمن فضل العسيلي
|16
|الغروز-الخليل
|2015/10/17
|43
|فضل محمد عوض القواسمي
|18
|حارة الشيخ-الخليل
|2015/10/17
|44
|مهند العقبي
|21
|النقب-الداخل
|2015/10/17
|45
|عمر محمد محمود فقيه
|19
|قطنة-شمال غرب القدس
|2015/10/17
|46
|هدى محمد درويش
|65
|العيسوية-القدس
|2015/10/18
|47
|عدي هاشم مسالمة
|24
|بيت عوا-الخليل
|2015/10/20
|48
|احمد شريف العبد السرحي
|29
|دير البلح-غزة
|2015/10/20
|49
|حمزة موسى محمد عملة
|24
|بيت اولا-غرب الخليل
|2015/10/20
|50
|بشار نضال جميل الجعبري
|15
|نمره-الخليل
|2015/10/20
|51
|حسام اسماعيل جميل الجعبري
|18
|نمره-الخليل
|2015/10/20
|52
|معتز عطا الله ابراهيم قاسم
|22
|العيزرية-القدس
|2015/10/21
|53
|هاشم يونس هاشم العزة
|51
|تل الرميدة-الخليل
|2015/10/21
|54
|محمود خالد محمود غنيمات
|20
|صوريف-الخليل
|2015/10/22
|55
|يحيى هاشم كريرة
|20
|حي التفاح-غزة
|2015/10/22
|56
|احمد محمد سعيد كميل
|17
|قباطية-جنين
|2015/10/24
|57
|خليل حسن أبو عبيد
|25
|خانيونس-غزة
|2015/10/24
|58
|دانيه جهاد حسين ارشيد
|17
|شارع السلام-الخليل
|2015/10/25
|59
|رائد ساكت عبد الرحيم ثلجي
|22
|سعير-الخليل
|2015/10/26
|60
|اياد روحي حجازي جرادات
|19
|سعير-الخليل
|2015/10/26
|61
|سعد محمد يوسف الاطرش
|19
|سعير-الخليل
|2015/10/26
|62
|عز الدين نادي ابو شخدم
|18
|الخليل
|2015/10/27
|63
|شادي نبيل عبد المعطي قدسي
|21
|عيصي-الخليل
|2015/10/27
|64
|همام عدنان يحيى اسعيد
|22
|ابو كتيلة-الخليل
|2015/10/27
|65
|اسلام رفيق حماد عبيدو
|22
|تل الرميدة-الخليل
|2015/10/28
|66
|فاروق عبد القادر محمد عمر سدر
|19
|قيزون-الخليل
|2015/10/29
|67
|مهدي محمد رمضان المحتسب
|23
|جبل جوهر-الخليل
|2015/10/29
|68
|نديم شقيرات
|52
|جبل المكبر-القدس
|2015/10/29
|69
|قاسم محمود قاسم سباعنة
|19
|قباطية-جنين
|2015/10/30
|70
|رمضان محمد فيصل ثوابتة
|3 شهور
|بيت فجار -بيت لحم
|2015/10/30
|71
|أحمد حمادة يونس اقنيبي
|23
|كفر عقب-القدس
|2015/10/30
|72
|محمود طلال محمود نزال
|17
|قباطية-جنين
|2015/10/31
|73
|فادي حسن عيسى الفروخ
|29
|سعير-الخليل
|2015/11/01
|74
|احمد عوض محمد ابو الرب
|16
|قباطية-جنين
|2015/11/02
|75
|ابراهيم سمير ابراهيم سكافي
|22
|نمرة-الخليل
|2015/11/04
|76
|مالك طلال محمد الشريف
|25
|بئر المحجر-الخليل
|2015/11/05
|77
|ثروت ابراهيم سليمان شعراوي
|72
|الخليل
|2015/11/06
|78
|سلامة موسى محمد ابو جامع
|23
|خانيونس-غزة
|2015/11/06
|79
|سليمان عادل محمد شاهين
|22
|البيرة
|2015/11/08
|80
|رشا محمد حامد عويصي
|24
|حي القرعان-قلقيلية
|2015/11/09
|81
|صادق زياد صادق غربية
|16
|صانور-جنين
|2015/11/10
|82
|محمد عبد موسى علي نمر
|37
|العيسوية-القدس
|2015/11/10
|83
|عبد الله عزام شعبان شلالدة
|27
|الخليل
|2015/11/12
|84
|لافي يوسف مصطفى عوض
|20
|بدرس-رام الله
|2015/11/13
|85
|حسن جهاد حسن سعده
|21
|حلحول-الخليل
|2015/11/13
|86
|محمود محمد عيسى وادي
|17
|سعير-الخليل
|2015/11/13
|87
|شادي فتحي جميل مطرية
|22
|البيرة – رام الله
|14/11/2015
|88
|ليث أشرف علي أسعد
|20
|مخيم قلنديا-القدس
|2015/11/16
|89
|احمد صبحي حسن ابو العيش
|28
|مخيم قلنديا-القدس
|2015/11/16
|90
|محمد منير حسن صالح
|24
|عارورة-رام الله والبيرة
|2015/11/17
|91
|محمود سعيد محمود عليان
|19
|عناتا-القدس
|2015/11/19
|92
|شادي زهدي راتب عرفة
|27
|ضاحية سينجر-الخليل
|2015/11/19
|93
|أشرقت طه أحمد قطناني
|16
|مخيم عسكر-نابلس
|2015/11/22
|94
|شادي محمد محمود خصيب
|31
|البيرة-عين مصباح
|2015/11/22
|95
|عصام احمد سلمان ثوابتة
|34
|بيت فجار-بيت لحم
|2015/11/22
|96
|هديل وجيه عبد الحميد عواد
|14
|مخيم قلنديا-القدس
|2015/11/23
|97
|احمد جمال محمد طه
|16
|قطنة-القدس
|2015/11/23
|98
|علاء خليل صباح حشاش
|16
|مخيم عسكر-نابلس
|2015/11/23
|99
|محمد اسماعيل محمد الشوبكي
|20
|مخيم الفوار-الخليل
|2015/11/25
|100
|ابراهيم عبد الحليم يوسف داوود
|16
|دير غسانة-رام الله
|2015/11/25
|101
|يحيى يسري حسن طه
|19
|قطنة-القدس
|2015/11/26
|102
|سامر حسن مبدا سيريسي
|51
|جنين
|2015/11/26
|103
|خالد محمود عبد المجيد جبرين
|18
|العروب-الخليل
|2015/11/26
|104
|فادي محمد محمود خصيب
|30
|بيرنبالا-القدس
|2015/11/27
|105
|عمر عرفات عيسى زعاقيق
|20
|بيت أمر-الخليل
|2015/11/27
|106
|بسيم عبد الرحمن مصطفى صلاح
|38
|نابلس
|2015/11/29
|107
|أيمن سميح حسن العباسي
|17
|سلوان-القدس
|2015/11/29
|108
|مأمون رائد محمد فايز الخطيب
|16
|الدوحة-بيت لحم
|2015/12/01
|109
|مرام رامز عبد حسونة
|20
|رفيديا-نابلس
|2015/12/01
|110
|مازن حسن عربية
|37
|العيزرية-القدس
|2015/12/03
|111
|طاهر مصطفى عبد المنعم فنون
|19
|جبل الرحمة-الخليل
|2015/12/04
|112
|مصطفى فضل عبد المنعم فنون
|15
|جبل الرحمة-الخليل
|2015/12/04
|113
|عبد الرحمن وجيه ابراهيم عبد المجيد
|27
|عابود-رام الله
|2015/12/04
|114
|انس بسام عبد الرحيم حماد
|21
|سلواد-رام الله
|2015/12/04
|115
|عمر ياسر فخري سكافي
|21
|بيت حنينا-القدس
|2015/12/06
|116
|ايهاب فتحي زكريا مسودي
|21
|جبل الشريف-الخليل
|2015/12/07
|117
|مالك أكرم محمود شاهين
|19
|مخيم الدهيشة-بيت لحم
|2015/12/08
|118
|عبد الرحمن يسري زكريا مسودة
|21
|جبل الرحمة-الخليل
|2015/12/09
|119
|عدي جهاد ارشيد الحسيني
|24
|شارع السلام-الخليل
|2015/12/11
|120
|سامي شوقي احمد ماضي
|40
|دير البلح-غزة
|2015/12/11
|121
|عيسى ابراهيم سلامة الحروب
|56
|دير سامت-الخليل
|2015/12/11
|122
|عبد المحسن شاهر عبد المحسن حسونة
|21
|بيت حنينا-القدس
|2015/12/14
|123
|احمد حسين علي جحاجحة
|23
|مخيم قلنديا-القدس
|2015/12/16
|124
|حكمت فاروق حكمت حمدان
|33
|البيرة
|2015/12/16
|125
|سماح عبد المؤمن احمد عبدالله
|18
|نابلس-عمورية
|2015/12/17
|126
|عبد الله حسين احمد نصاصرة
|15
|بيت فوريك-نابلس
|2015/12/17
|127
|محمد عبد الرحمن احمد عياد
|21
|سلواد-رام الله
|2015/12/18
|128
|نشأت جمال عبد الرازق عصفور
|34
|سنجل-رام الله
|2015/12/18
|129
|محمود محمد سعد الاغا
|23
|خانيونس-غزة
|2015/12/18
|130
|عيسى ياسين يوسف عساف
|21
|مخيم قلنديا-القدس
|2015/12/23
|131
|عنان محمد صالح حماد
|20
|مخيم قلنديا-القدس
|2015/12/23
|132
|محمد زهران عبد الحليم زهران
|22
|سلفيت/كفر الديك
|2015/12/24
|133
|اياد جمال عيسى دعيسات
|25
|يطا-الخليل
|2015/12/24
|134
|وسام ناصر عبد الهادي ابو غويلة
|20
|مخيم قلنديا-القدس
|2015/12/24
|135
|بلال عمر جمال زايد
|25
|مخيم قلنديا-القدس
|2015/12/24
|136
|مهدية محمد ابراهيم حماد
|39
|سلواد-رام الله
|2015/12/25
|137
|مصعب محمود محمد الغزالي
|26
|راس العمود-القدس
|2015/12/25
|138
|هاني رفيق توفيق وهدان
|23
|الشجاعية-غزة
|2015/12/25
|139
|ماهر زكي حسين جابي
|56
|رفيديا-نابلس
|2015/12/26
|140
|محمد رفيق حسين سباعنة
|23
|قباطية-جنين
|2015/12/27
|141
|نور الدين محمد عبد القادر سباعنة
|17
|قباطية-جنين
|2015/12/27
|142
|يوسف ابو سبيخة البحيري
|48
|المغازي-غزة
|2015/12/28
|143
|عز الدين عبد الله محمد رداد
|21
|صيدا-طولكرم
|2015/12/30
|144
|حسن علي حسن البزور
|21
|رابا- جنين
|2015/12/31
|145
|شادي محمود العبد غبيش
|39
|مخيم الجلزون – رام الله
|2015/12/31
|146
|أحمد يونس أحمد كوازبة
|17
|سعير/الخليل
|2016/01/05
|147
|خليل محمد عيسى وادي شلالدة
|16
|سعير/الخليل
|2016/01/07
|148
|علاء الدين عبد محمد كوازبة
|17
|سعير/الخليل
|2016/01/07
|149
|مهند زياد محمد كوازبة
|20
|سعير/الخليل
|2016/01/07
|150
|أحمد سالم عبد المجيد كوازبة
|21
|سعير/الخليل
|2016/01/07
|151
|نشأت محمد علي ملحم
|31
|عرعرة/ الداخل
|2016/01/08
|152
|علي محمد عقاب علي محمد
|20
|جنين
|2016/01/09
|153
|سعيد جودت سليم أبو الوفا
|34
|الزاوية-جنين
|2016/01/09
|154
|سرور أحمد ابراهيم ابو سرور
|19
|مخيم عائدة-بيت لحم
|2016/01/12
|155
|عدنان عايد حامد المشني
|17
|الخليل
|2016/01/12
|156
|محمد احمد محمد كوازبة
|22
|سعير/الخليل
|2016/01/12
|157
|موسى اسعد سلمان أبو زعيتر
|31
|جباليا/غزة
|2016/01/13
|158
|مؤيد عوني محمد جبارين
|19
|سعير/الخليل
|2016/01/14
|159
|هيثم محمود عبد الجليل ياسين
|34
|عصيرة الشمالية-نابلس
|2016/01/14
|160
|محمد مجدي عزمي قيطة
|25
|خانيونس/غزة
|2016/01/15
|161
|محمد عادل محمد ابو زايد
|18
|مخيم البريج/غزة
|2016/01/15
|162
|وسام مروان محمد احمد قصاروه
|21
|مسلية-جنين
|2016/01/17
|163
|خليل موسى عامر
|19
|سلفيت
|18/01/2016
|164
|رقية عيد محمد عيسى ابو عيد
|13
|عناتا-القدس
|2016/01/23
|165
|محمد نبيل محمد حسين حلبية
|18
|ابو ديس/القدس
|2016/01/23
|166
|حسين محمد حسين ابو غوش
|17
|مخيم قلنديا-القدس
|2016/01/25
|167
|ابراهيم اسامة يوسف علان
|22
|مخيم قلنديا-رام الله
|2016/01/25
|168
|امجد جاسر عوض ابو عمر
|34
|جماعين-نابلس
|2016/01/31
|169
|احمد حسن عبد اللطيف توبة
|17
|كفرجمال-طولكرم
|2016/02/01
|170
|أحمد ناجح عبد اللطيف ابو الرب
|20
|قباطية-جنين
|2016/02/03
|171
|محمد احمد محمد كميل
|19
|قباطية-جنين
|2016/02/03
|172
|احمد ناجح اسماعيل نصار
|19
|قباطيه-جنين
|2016/02/03
|173
|هيثم اسماعيل محمد البو
|14
|حلحول-الخليل
|2016/02/05
|174
|كامل حسن
|32
|سوداني الجنسية
|2016/02/07
|175
|عمر يوسف اسماعيل ماضي الجوابرة
|15
|مخيم العروب-الخليل
|2016/02/10
|176
|كلزار محمد عبد الحليم محمد عزمي العويوي
|18
|الخليل
|2016/02/13
|177
|نهاد رائد محمد واكد
|15
|عرقة-جنين
|2016/02/14
|178
|فؤاد مروان كمال واكد
|15
|عرقة-جنين
|2016/02/14
|179
|نعيم احمد يوسف صافي العصا
|17
|العبيديه-بيت لحم
|2016/02/14
|180
|منصور ياسر عبد العزيز شوامرة
|19
|القبيبه-شمال القدس
|2016/02/14
|181
|عمر محمد احمد عمرو
|20
|القبيبه-شمال القدس
|2016/02/14
|182
|عابد رائد عبد الله حامد
|20
|سلواد-رام الله
|2016/02/19
|183
|خالد طارق يوسف طقاطقة
|21
|بيت فجار-بيت لحم
|2016/02/19
|184
|محمد زياد محمد ابو خلف
|20
|كفر عقب-القدس
|2016/02/19
|185
|قصي ذياب فؤاد ابو الرب
|16
|قباطية-جنين
|2016/02/21
|186
|زينب علي حسن الرشايدة
|55
|عرب الرشايدة-بيت لحم
|2016/02/23
|187
|ايمن محمد انيس جرادات
|43
|السيلة الحارثية-جنين
|2016/02/24
|188
|محمود محمد علي شعلان
|17
|دير دبوان-رام الله
|2016/02/26
|189
|عمر نايف حسن زايد
|53
|جنين
|2016/02/26
|190
|اياد عمر محمود سجدية
|21
|مخيم قلنديا-القدس
|2016/03/01
|191
|لبيب خلدون أنور عازم
|17
|قريوت-نابلس
|2016/03/02
|192
|محمد هاشم علي زغلوان
|17
|قريوت-نابلس
|2016/03/02
|193
|أماني حسني عبد الله سباتين
|33
|حوسان-بيت لحم
|2016/03/04
|194
|فدوى احمد محمد ابو طير
|50
|ام طوبا-القدس
|2016/03/08
|195
|فؤاد الكساف عبد الله ابو رجب التميمي
|21
|العيسوية-القدس
|2016/03/08
|196
|بشار محمد عبد القادر مصالحه
|21
|حجة-قلقيلية
|2016/03/08
|197
|عبد الرحمن محمود عبد الرحمن رداد
|17
|الزاوية –سلفيت
|2016/03/08
|198
|محمد جمال محمود كالوتي
|20
|كفر عقب-القدس
|2016/03/09
|199
|عبد الملك صالح عبد ابو خروب
|19
|كفر عقب-القدس
|2016/03/09
|200
|احمد يوسف اسماعيل عامر
|16
|مسحة-سلفيت
|2016/03/09
|201
|ياسين سليمان موسى ابو خوصة
|10
|بيت لاهيا-غزة
|2016/03/12
|202
|اسراء سليمان موسى ابو خوصة
|6
|بيت لاهيا-غزة
|2016/03/12
|203
|امير فؤاد نعيم الجنيدي
|21
|الخليل
|2016/03/14
|204
|قاسم فريد عبد العزيز ابو عودة
|31
|الخليل
|2016/03/14
|205
|يوسف وليد مصطفى طرايرة
|18
|بني نعيم-الخليل
|2016/03/14
|206
|ناهد فوزي فايز مطير
|21
|مخيم قلنديا-القدس
|2016/03/15
|207
|علي جمال محمد طقاطقة
|19
|بيت فجار-بيت لحم
|2016/03/17
|208
|علي عبد الرحيم عبد الرحمن الكار
|20
|بيت فجار-بيت لحم
|2016/03/17
|209
|محمود محمد احمد ابو فنونة
|21
|الخليل
|2016/03/18
|210
|عبد الله محمد عايد فضل العجلوني
|16
|الخليل
|2016/03/19
|211
|رمزي عزيز مصطفى القصراوي
|21
|الخليل
|2016/03/24
|212
|عبدالفتاح يسري عبد الفتاح الشريف
|20
|الخليل
|2016/03/24
|213
|ابراهيم محمد عثمان برادعيه
|54
|مخيم العروب-الخليل
|2016/04/14
|214
|عبد الحميد ابو سرور
|19
|مخيم عايدة-بيت لحم
|2016/04/20
|215
|مرام صالح حسن ابو اسماعيل
|23
|بيت سوريك –القدس
|2016/04/27
|216
|ابراهيم صالح حسن طه
|16
|قطنة – القدس
|2016/04/27
|217
|أحمد رياض عبد العزيز شحادة
|36
|بيتونيا – رام الله
|2016/05/03
|218
|زينة عطية محمد العمور
|59
|خانيونس-حي الفخاري
|2016/05/05
|219
|سوسن علي داوود منصور
|18
|بدو – القدس
|2016/05/23
|220
|انصار حسام حفظي هرشة
|25
|قرين قفين-قضاء طولكرم
|2016/06/02
|221
|جمال محمد مروح سلمان دويكات
|19
|بلاطة البلد-نابلس
|2016/06/06
|222
|عريف شريف عبد الغفار جرادات
|22
|سعير – الخليل
|2016/06/19
|223
|محمود رأفت محمود مصطفى بدران
|15
|بيت عو التحتا-رام الله
|2016/06/21
|224
|المجد عبد الله عبد الله الخضور
|18
|بني نعيم-الخليل
|2016/06/24
|225
|محمد ناصر محمود الطرايرة
|16
|الخليل
|2016/06/30
|226
|وائل يوسف عبد الرحيم ابو صالح
|38
|طولكرم
|2016/06/30
|227
|سارة داود عطا حجوج
|27
|بني نعيم –الخليل
|2016/07/01
|228
|تيسير محمد مصطفى حبش
|63
|نابلس
|2016/07/01
|229
|انور فالح انور سلايمة
|22
|مخيم شعفاط – القدس
|2016/07/13
|230
|محيي محمد صدقي الطباخي
|12
|الرام – القدس
|2016/07/19
|231
|مصطفى محمد عثمان برادعية
|50
|الخليل
|2016/07/19
|232
|محمد جبارة احمد الفقيه
|29
|صوريف-الخليل
|2016/07/27
|233
|رامي محمد زعيم علي العورتاني
|31
|نابلس- شارع عمر بن الخطاب
|2016/07/31
|234
|محمد يوسف صابر أبو هشهش
|17
|الخليل
|2016/08/16
|235
|نعيم يونس الشوامرة
|44
|الخليل
|2016/08/16
|236
|ساري محمد أبو غراب
|24
|قباطية-جنين
|2016/08/24
|237
|اياد زكريا محمد حامد
|38
|سلواد-رام الله
|2016/08/26
|238
|مصطفى طلال حسن رشيد نمر
|27
|عناتا-القدس
|2016/09/05
|239
|عبد الرحمن الدباغ
|19
|غزة
|09/09/2016
|240
|لمى مروان محمد موسى
|6
|بيت لحم-الخضر
|2016/09/10
|241
|فراس موسى محمد الخضور
|17
|الخليل-بني نعيم
|2016/09/16
|242
|محمد ثلجي كايد ثلجي رجبي
|15
|الخليل
|2016/09/16
|243
|محمد عبد الفتاح محمد السراحين
|30
|الخليل
|2016/09/16
|244
|سعيد هايل العمرو
|28
|الاردن-الكرك
|2016/09/16
|245
|حاتم عبد الحفيظ عبد الرحيم شلودي
|25
|الخليل
|2016/09/17
|246
|مهند جميل أحمد الرجبي
|20
|الخليل
|2016/09/19
|247
|أمير جمال احمد رجبي
|16
|الخليل
|2016/09/19
|248
|عيسى سالم محمود طرايرة
|15
|الخليل
|2016/09/20
|249
|ياسر ذياب حمدونة
|40
|جنين-يعبد
|2016/09/25
|250
|نسيب ابو ميزر
|28
|كفر عقب-القدس
|2016/09/29
|251
|مصباح أبو صبيح
|39
|سلوان/القدس
|9/10/2016
|252
|أحمد أكرم نبهان
|43
|غزة أصيب خلال الفرقان
|9/10/2016
|253
|علي عاطف الشيوخي
|20
|سلوان/القدس
|12/10/2016
|254
|الطفل عبدالله مضيف
|12
|غزة
|12/10/2016
|255
|رحيق شجيع يوسف
|19
|عصيرة الشمالية/نابلس
|19/10/2016
|256
|محمود جمال عودة
|25
|قطاع غزة
|20/10/2016
|257
|خالد بحر أحمد بحر
|15
|بيت أمر/الخليل
|20/10/2016
|258
|محمد داوود
|60
|قلقيلية
|26/10/2016
|259
|خالد احمد اخليل
|23
|الخليل
|30/10/2016
|260
|محمد عبد الخالق تركمان
|25
|جنين
|31/10/2016
|261
|معن ناصر الدين ابو قرع
|23
|رام الله
|3/11/2016
|262
|رائد فؤاد حجة
|38
|برقة/نابلس
|3/11/2016
|263
|أحمد مصطفى زيد
|44
|رام الله
|9/11/2016
|264
|محمد أبو سعدة
|26
|غزة
|18/11/2016
|265
|جهاد محمد خليل
|48
|نابلس
|22/11/2016
|266
|محمد نبيل زيدان
|16
|القدس
|25/11/2016
|267
|محمد جهاد حرب
|18
|قلقيلية
|8/12/2016
|268
|حماد دخيل الشيخ
|21
|القدس
|14/12/2016
|269
|أحمد حازم الريماوي
|19
|رام الله
|17/12/2016
|270
|أحمد عثمان الخروبي
|19
|رام الله
|21/12/2016
أما في قطاع غزة فبلغت حصيلة الشهداء فيها 34 شهيداً، وهم:
|الرقم
|الاسم
|العمر
|تاريخ الاستشهاد
|1
|شادي حسام دولة
|20
|9/10/2015
|2
|1. أحمد عبد الرحيم الهرباوي
|20
|9/10/2015
|3
|2. عبد الوحيدي
|20
|9/10/2015
|4
|3. الطفل محمد هشام الرقب
|15
|9/10/2015
|5
|4. عدنان موسى أبو عليان
|22
|9/10/2015
|6
|زياد نبيل شرف
|20
|9/10/2015
|7
|5. جهاد العبيد
|22
|10/10/2015
|8
|6. الطفل مروان هشام بربخ
|13
|10/10/2015
|9
|7. الطفل خليل عمر عثمان
|15
|10/10/2015
|10
|8. نور رسمي حسان
|30
|11/10/2015
|11
|الطفلة رهف يحيى حسان
|عامين
|11/10/2015
|12
|شوقي عبيد
|37
|16/10/2015
|13
|يحيى فرحات
|20
|16/10/2015
|14
|محمود حاتم حميدة
|22
|16/10/2015
|15
|احمد السرحي
|27
|21/10/2015
|16
|يحيى هاشم كريرة
|20
|22/10/2015
|17
|خليل ابو عبيد
|24
|24/10/2015
|18
|سلامة موسى ابو جامع
|23
|6/11/2015
|19
|سامي ماضي
|39
|11/12/2015
|20
|محمود سامي الآغا
|20
|18/12/2015
|21
|هاني وهدان
|22
|25/12/2015
|22
|يوسف ابو سبيخة
|48
|28/12/2015
|23
|موسى زعيتر
|23
|13/1/2016
|24
|محمد ابو زايد
|18
|15/1/2016
|25
|محمد مجدي قيطة
|26
|15/1/2016
|26
|ياسين سليمان موسى ابو خوصة
|10
|2016/03/12
|27
|اسراء سليمان موسى ابو خوصة
|6
|2016/03/12
|28
|زينة عطية محمد العمور
|59
|2016/05/05
|29
|نائل سليمان صلاح
|18
|07/07/2016
|30
|عبد الرحمن الدباغ
|19
|09/09/2016
|31
|أحمد أكرم نبهان
|43
|9/10/2016
|32
|عبد الله نصر أبة مضيف
|12
|12/102016
|33
|محمود جمال عودة
|25
|20/10/2016
|34
|محمد أبو سعدة
|26
|18/11/2016
التوزيع المكاني للشهداء
وأشارت الدراسة إلى أن محافظة الخليل تصدرت قائمة المحافظات التي قدمت شهداء خلال الإنتفاضة، حيث ارتقى على أرضها 78 شهيداً، تليها القدس بـ59 شهيداً، ثم رام الله حيث ارتقى منها 26 شهيداً، ثم جنين بـ 21 شهيداً، ثم نابلس بـ 19 شهيداً، ثم بيت لحم التي سجلت ارتقاء 15 شهيداً، ثم طولكرم التي سجلت 5 شهداء، يليها محافظة سلفيت بـ 4 شهيداً، وقلقيلية بـ 4 شهداء، والداخل المحتل بشهيدين وآخريْن يحملون جنسيات عربية، فيما سجلت محافظات قطاع غزة ارتقاء 34 شهيداً.
الجثامين المحتجزة
ما تزال قوات الاحتلال تستخدم سياسة احتجاز جثامين الشهداء في محاولتها لوقف الانتفاضة، وبينت الاحصائية التي أعدها مركز القدس لدراسات الشأن الاسرائيلي والفلسيطيني، ان الاحتلال يواصل احتجاز 20 جثماناً، بعد تسليمه 7 جثامين في وقت سابق.
|الرقم
|الاسم
|العمر
|السكن
|تاريخ الاستشهاد
|1
|عبد الحميد ابو سرور
|19
|مخيم عايدة-بيت لحم
|2016/04/20
|2
|المجد عبد الله عبد الله الخضور
|18
|بني نعيم-الخليل
|2016/06/24
|3
|محمد ناصر محمود الطرايرة
|16
|الخليل
|2016/06/30
|4
|وائل يوسف عبد الرحيم ابو صالح
|38
|طولكرم
|2016/06/30
|5
|مصطفى محمد عثمان برادعية
|50
|الخليل
|2016/07/19
|6
|محمد جبارة احمد الفقيه
|29
|صوريف-الخليل
|2016/07/27
|7
|رامي محمد زعيم علي العورتاني
|31
|نابلس- شارع عمر بن الخطاب
|2016/07/31
|8
|محمد ثلجي كايد ثلجي رجبي
|15
|الخليل
|2016/09/16
|9
|حاتم عبد الحفيظ عبد الرحيم شلودي
|25
|الخليل
|2016/09/17
|10
|مهند جميل أحمد الرجبي
|20
|الخليل
|2016/09/19
|11
|أمير جمال احمد رجبي
|16
|الخليل
|2016/09/19
|12
|عيسى سالم محمود طرايرة
|15
|الخليل
|2016/09/20
|13
|مصباح ابو صبيح
|39
|سلوان/القدس
|9/10/2016
|14
|خالد احمد اخليل
|23
|الخليل
|30/10/2016
|15
|محمد عبد الخالق تركمان
|25
|جنين
|31/10/2016
|16
|معن ناصر الدين ابو قرع
|23
|رام الله
|3/11/2016
|17
|جهاد محمد خليل
|48
|نابلس
|22/11/2016
|18
|محمد نبيل زيدان
|16
|القدس
|25/11/2016
|19
|محمد جهاد حرب
|18
|قلقيلية
|8/12/2016
|20
|حماد دخيل الشيخ
|21
|القدس
|
14/12/2016