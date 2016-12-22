قلقيلية: الاجتماع الدوري للجنة السير

قلقيلية/PNN- ترأس اللواء رافع رواجبة محافظ محافظة قلقيلية في مكتبه، اليوم الخميس، الاجتماع الدوري للجنة السير بحضور أعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع شكر المحافظ أعضاء لجنة السير على دورهم وجهودهم في تنظيم الحالة المرورية في أرجاء المحافظة، مؤكدا على أهمية لجنة السير لما يقع على عاتقها من مهام تمس حياة المواطنين وأمنهم، مطالبا بتكثيف العمل والتنسيق الجدي والفعال للحد من الحوادث داخل المدن وخارجها، وأشار إلى ضرورة إزالة التعديات على الأرصفة واستكمال إزالة المعيقات على الطرقات، مؤكدا على ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة بخصوص استخدام السيارات الخاصة في النقل العام، ومتابعة كافة القضايا التي يتم اتخاذ إجراءات بخصوصها خلال اجتماع اللجنة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة جدول أعمال اللجنة ومتابعة الشكاوى المقدمة من المواطنين وأصحاب مكاتب التكسي، ومناقشة الخطة المرورية للعام 2016-2017.