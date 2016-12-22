اختيار مدير عام “مدى” عضوا في لجنة اعداد تقرير “اليونسكو” حول اتجاهات حرية التعبير في العالم

رام الله/PNN- اختارت جامعة اكسفورد البريطانية التي تعتبر من أعرق الجامعات في العالم، مدير عام المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية “مدى” موسى الريماوي عضوا في اللجنة الاستشارية التي ستشرف على اعداد تقرير منظمة اليونسكو حول “الاتجاهات العالمية في حرية التعبير وتنمية الاعلام” التي تضم اكاديميين وصناع قرار وخبراء من مختلف انحاء العالم، علما ان “اليونسكو” كانت كلفت جامعات اكسفورد البريطانية، وبنسلفانيا الاميركية، وجامعة بتووتر سراند الجنوب افريقية باعداد هذا التقرير الذي يعتبر أحد أهم التقارير التي ستصدرها اليونسكو في العام المقبل 2017.

وجاء اختيار مدير عام مركز “مدى” عضوا في لجنة اعداد تقرير اليونسكو سالف الذكر ليضيف حلقة أخرى في سلسلة انجازات بارزة نجح “مدى” في تحقيقها على الساحة الدولية خلال العام الجاري 2016 بفضل جهوده المهنية المتواصلة في الدفاع عن الحريات الاعلامية منذ أكثر من عشر سنوات.

وكان مركز “مدى” حصل في نيسان الماضي على العضوية الاستشارية الخاصة في المجلس الاقتصادي الاجتماعي التابع للامم المتحدة، الامر الذي تلاه في شهر ايلول انتخاب مركز “مدى” ممثلا بمديره العام موسى الريماوي عضوا في اللجنة التنفيذية للمنتدى العالمي لتنمية الاعلام عن منطقة الشرق الاوسط، وذلك في ختام اعمال الهيئة العامة للمنتدى التي انعقدت في العاصمة الاندونيسية جاكرتا فضلا عن العديد من الانجازات التي نجح المركز بالتعاون مع العديد من الشركاء في تحقيقها على الساحة الفلسطينية والتي كان من ابرزها الحراك الذي اطلقه وتوج بتجميد العمل بقانون المجلس الاعلى للاعلام نظرا لما احتواه من ثغرات ومثالب.

اننا في مركز “مدى” واذ نثمن جهود كل من ساهم في تمكيننا من تحقيق هذه الانجازات، وفي مقدمتهم جهود طواقمنا العاملة، ومجلس الادارة ومساهمة الشركاء المحليين والدوليين، فاننا لا نرى في هذه الانجازات سوى مزيد من التحديات التي تدفعنا لبذل المزيد من الجهود بما يخدم قضايا حرية الاعلام والتعبير وتحقيق الاهداف التي رفعها مركز مدى منذ تأسيسه.