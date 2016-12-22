بسيسو يشيد بإبداعات الروائي إبراهيم نصر الله والقائمين على مسرحية “قناديل ملك الجليل”

رام الله/PNN- أشاد وزير الثقافة د. إيهاب بسيسو بإبداعات الروائي الفلسطيني إبراهيم نصر الله، الفائز بجائزة كتارا للرواية العربية .. وكان ذلك خلال مشاركته في العرض الأول لمسرح “قناديل ملك الجليل” عن رواية نصر الله، وإعداد مسرحي لعامر حليحل، وإخراج أمير زعبي، وإنتاج المسرح الوطني الفلسطيني (الحكواتي) في القدس، ومن بطولة نخبة من الفنانين الفلسطينيين بينهم حليل نفسه، وعامر خليل مدير “الحكواتي”، في عرض مذهل فعلاً.

وأضاف بسيسو، من قاعة الهلال الأحمر الفلسطيني بمدينة البيرة، مساء امس: هناك الكثير من الدلالات التي نستيطع قراءتها بين ثنايا هذا العمل المسرحي، الذي ساهمت وزارة الثقافة في إنتاجه، مشدداً على أن الوزارة حريصة على دعم المنتج الثقافي الجاد والحقيقي، وخاصة ذلك الذي يعزز من حضور الهوية الوطنية العابرة للزمن والجغرافيا.

وختم الوزير كلمته التي تلت عرض المسرحية بالقول: أشكر فريق العمل فرداً فرداً على هذه العرض المسرحي المميز الذي يحمل الكثير من الرسائل، وجميع من ساهم في هذا العمل، وبطبيعة الحال المسرح الوطني الفلسطيني (الحكواتي) في القدس .. كان بودنا أن نكون معكم في عروض القدس، لكننا، ورغم كل التحديات والعراقيل التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي ويفرضها علينا، فإننا صامدون، ومستمرون بالمقاومة عبر الثقافة.