النجم السينمائي ليوناردو ديكابريو سفيراً لسيارات بي واي دي

أصبح النجم السينمائي الحاصل على جائزة الأوسكار ليوناردو ديكابريو سفيراً جديد لسيارات بي واي دي الصينية المتخصصة في مجال صناعة السيارت الكهربائية.

وسيقوم النجم السينمائي الذي يتمتع بشعبية كبيرة عالمياً بمساعدة الشركة الصينية في تطوير وتسويق منتجاتها في العام 2017، كما سيكون أحد أعضاء فريق الفورمولا E الكهربائية التي تشارك فيه بي وادي دي للمرة الأولى، وذكر النجم ديكابريو أن الأمر الذي دفعه الموافقة على تمثيل بي واي دي سياسة الشركة الجديدة بالإتجاه إلى السيارات الكهربائية والبحث عن مصادر طاقة بديلة للسيارات.

وأظهر تقرير جديد صادر من بي واي دي حول مبيعات الشركة هذا العام تفوّقها على تيسلا، فقد باعت الشركة الصينية بين الفترة يناير-أكتوبر 2016 ما يعادل 84 ألف سيارة كهربائية مقارنة مع 58 ألف سيارة كهربائية من تيسلا، وتعتبر 98% من مبيعات الشركة هي داخل الأراضي الصينية، وتتمتع الشركة بشعبية كبيرة في الصين بسبب السعر المنخفض جداً لسياراتها الكهربائية التي تبدأ من 48 ألف ريال سعودي.