أهم الاكتشافات والإنجازات العلمية في عام 2016

لا تتوقف الإنجازات العلمية، يستمر العلماء والباحثون في إبداعاتهم التي لا حدود لها، واضعين أمام أعينهم إيجاد حلول لكل المشاكل التي تعترض طريق البشرية. هذه مجموعة من أهم الاكتشافات والإنجازات في عام 2016.

طفرة جينية بسيطة عمرها 800 مليون سنة تؤدي للحصول على حياة متعددة الخلايا

اكتشف الباحثون بأن الجزيء القديم (GK-PID) هو السبب وراء تطور الكائنات وحيدة الخلية إلى متعددة الخلايا بسبب طفرة جينية عمرها 800 مليون سنة. هذه الجزيئية قادرة على سحب الكروموسومات إلى الجدار الداخلي لغشاء الخلية حين يحدث انقسام، هذا يسمح بنسخ الخلايا بشكل صحيح وتجنب أن تصبح خلايا سرطانية.

اكتشاف أكبر عدد أولي معروف حتى الآن

اكتُشف أكبر عدد أولي في جامعة ميسوري بالولايات المتحدة الأمريكية، عن طريق جهاز كمبيوتر ضمن مشروع بحث لاكتشاف الأعداد الأولية الكبرى (الشبكة العظمى للبحث عن أولية ميرسيني). ويتكون العدد المكتشف حديثًا من أكثر من 22 مليون رقم، وهو أكبر من العدد الأولي الذي اكتشف قبله، بحوالي خمسة ملايين رقم. الأعداد الأولية الكبرى مفيدة في تأمين الرسائل والتسوق والخدمات البنكية.

اكتشاف كوكب تاسع في المجموعة الشمسية

قدم معهد كاليفورنيا للتقنية أدلة على وجود كوكب تاسع في المجموعة الشمسية، وقد أُطلق على هذا الكوكب “ناين”، وإن كان موجودًا بالفعل، قد يكون أضعاف كتلة الأرض 2 – 15 مرة، يحتاج لـ 15 ألف سنة ليُتم دورانه حول الشمس.

اكتشاف قمر ثانٍ للأرض

أعلنت وكالة ناسا في شهر يونيو عن اكتشاف كويكب جديد يدور حول الشمس، وأطلقت عليه 2016 HO3. وبحسب حسابات العلماء 2016 HO3 يُعتبر شبه قمر مستقر في مدار الأرض منذ ما يقرب من قرن، وسيواصل اتباع هذا النسق كرفيق للأرض لقرون قادمة.