أهم الاكتشافات والإنجازات العلمية في عام 2016

لا تتوقف الإنجازات العلمية، يستمر العلماء والباحثون في إبداعاتهم التي لا حدود لها، واضعين أمام أعينهم إيجاد حلول لكل المشاكل التي تعترض طريق البشرية. هذه مجموعة من أهم الاكتشافات والإنجازات في عام 2016.
طفرة جينية بسيطة عمرها 800 مليون سنة تؤدي للحصول على حياة متعددة الخلايا
اكتشف الباحثون بأن الجزيء القديم (GK-PID) هو السبب وراء تطور الكائنات وحيدة الخلية إلى متعددة الخلايا بسبب طفرة جينية عمرها 800 مليون سنة. هذه الجزيئية قادرة على سحب الكروموسومات إلى الجدار الداخلي لغشاء الخلية حين يحدث انقسام، هذا يسمح بنسخ الخلايا بشكل صحيح وتجنب أن تصبح خلايا سرطانية.
اكتشاف أكبر عدد أولي معروف حتى الآن
اكتُشف أكبر عدد أولي في جامعة ميسوري بالولايات المتحدة الأمريكية، عن طريق جهاز كمبيوتر ضمن مشروع بحث لاكتشاف الأعداد الأولية الكبرى (الشبكة العظمى للبحث عن أولية ميرسيني). ويتكون العدد المكتشف حديثًا من أكثر من 22 مليون رقم، وهو أكبر من العدد الأولي الذي اكتشف قبله، بحوالي خمسة ملايين رقم. الأعداد الأولية الكبرى مفيدة في تأمين الرسائل والتسوق والخدمات البنكية.
اكتشاف كوكب تاسع في المجموعة الشمسية
قدم معهد كاليفورنيا للتقنية أدلة على وجود كوكب تاسع في المجموعة الشمسية، وقد أُطلق على هذا الكوكب “ناين”، وإن كان موجودًا بالفعل، قد يكون أضعاف كتلة الأرض 2 – 15 مرة، يحتاج لـ 15 ألف سنة ليُتم دورانه حول الشمس.
اكتشاف قمر ثانٍ للأرض
أعلنت وكالة ناسا في شهر يونيو عن اكتشاف كويكب جديد يدور حول الشمس، وأطلقت عليه 2016 HO3. وبحسب حسابات العلماء 2016 HO3 يُعتبر شبه قمر مستقر في مدار الأرض منذ ما يقرب من قرن، وسيواصل اتباع هذا النسق كرفيق للأرض لقرون قادمة.
تحول ثاني أكسيد الكربون إلى حجارة صلبة
بعد كل عملية احتراق للوقود تتصاعد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، التي تؤذي الغلاف الجوي. لكن وجد علماء في آيسلندا طريقة لاستغلال انبعاثات ثاني الكربون بحيث لا تتوجه إلى الغلاف الجوي. وتتم العملية بضخ ثاني أكسيد الكربون في الصخور البركانية في آيسلندا، ما يسرع من عملية تحول البازلت لمعادن الكربون طبيعيًا، والتي تصبح فيما بعد حجر جيري. هذه العملية تحتاج لمئات آلاف السنين بينما العلماء في آيسلندا يقومون بذلك في غضون سنتين فقط. والنتيجة هي تخزين ثاني أكسيد الكربون تحت الأرض أو استخدامه كمواد بناء.
حقن الخلايا الجذعية لمرضى السكتات لاستعادة الحركة
قامت كلية الطب في جامعة ستانفورد بتجربة علمية هامة، حيث قامت بحقن الخلايا الجذعية مباشرة في أدمغة العديد من مرضى السكتات الدماغية المزمنة، وأظهر 18 مريضًا ممن خضعوا للتجربة تشافيًا كبيرًا من بينها حرية الحركة من جديد. من شأن هذا الاكتشاف أن يساهم في استعادة وظائف الحركة والكلام لمرضى السكتات والجلطات.
قرص مدمج يخزن بيانات بمساحة 360 تيرابايت لـ 14 مليار سنة
تم تطوير هذه التقنية في جامعة ساوثمبتون بالمملكة المتحدة، والتي تستخدم ضوء الليزر لتخزين 360 تيرابايت من البيانات على قطعة من زجاج الكوارتز النانومتري. تستطيع قطعة الكوارتز حفظ المعلومات لـ 13.8 مليار سنة، وتحمّل درجات حرارة تصل إلى 176.6درجة مئوية.
اكتشاف سمكة لها نفس قدرات البرمائيات
اكتشف باحثون في معهد نيوجرسي للتقنية سمكة كهف تايوانية قادرة على المشي على الجدران، كما أن لها نفس القدرات التشريحية للبرمائيات أو الزواحف. ويعد هذا اكتشاف عظيم يساعد العلماء في معرفة التكيف التطوري لهذه الأنواع.
أول عملية هبوط لصاروخ عموديًا
فقط في الكتب والأفلام يمكن للصواريخ أن تهبط عموديًا، لكن شركة سبيس إكس الخاصة تمكنت من القيام بهذا الأمر في أبريل الماضي. عودة الصاروخ مرة أخرى لمكان الإقلاع يعني إمكانية استخدامه مرة أخرى، وهو ما قد يوفر الكثير من التكاليف.
زراعة رقاقة تُمكّن رجل مشلول من تحريك أصابعه
تمكن رجل مشلول منذ ستة أعوام تحريك أصابعه بعد أن قام باحثون من جامعة ولاية أوهايو زراعة رقاقة في دماغه، حيث تقوم بنقل المعلومات إلى ذراع إلكتروني يرتديه في يديه والذي يعمل على تحفيز عضلات معينة تساعد على الحركة.