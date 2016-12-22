الاسيرين ابو فارة وشديد يعلنان وقف اضرابهما عن الطعام

رام الله/PNN- أعلن عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين ان الاسيرين المضربين عن الطعام انس شديد واحمد ابو فارة قد علقا اضرابهما عن الطعام بعد موافقتهما على عرض النيابة العسكرية الاسرائيلية بتجديد اعتقالهما لمدة 4 شهور وللمرة الاخيرة حيث ينتهي اعتقالهما في 1/6/2017 وعدم تجديد الاعتقال.

واعتبر قراقع ان الاسيرين خاضا ملحمة مشرفة وبطولية ضد الاعتقال الاداري وفي سبيل الكرامة والحرية وضد سياسة الاعتقال الاداري التعسفية وانهما قد سجلا انتصارا مميزا بهذا التحدي والاصرار على نيل الحرية ومواجهة الجلادين والظلم والتعسف.

ووجه قراقع تحية للاسيرين انس وابو فارة ولعائلاتهما ولكل المؤسسات والاحرار الذين وقفوا الى جانب معركتهم النضالية .

وطالب قراقع باستمرار النضال ضد سياسة الاعتقال الاداري وان يتم البناء على هذه التضحيات الكبيرة بخلق رؤية وطنية استراتيجية للدفاع عن حقوق الاسرى ضد الاجراءات التعسفية والظالمة بحقهم.