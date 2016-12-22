محكمة الاحتلال تثبّت الاعتقال الإداري بحقّ أسرى

رام الله/PNN- صادقت محكمة الاحتلال العسكرية في “عوفر” على أوامر الاعتقال الإداري الصّادرة عن ما يسمّى بـ”القائد العسكري للمنطقة” بحقّ عدد من الأسرى.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، أن المحكمة ثبّتت الأمر الصادر لمدة ستة شهور بحقّ الأسير سند عمار عبد الله، ولأربعة شهور بحقّ الأسرى: محمد خالد مدني، محمد يوسف عوض ومحمد فؤاد عويس.

كما وثبّتت لمدة ثلاثة شهور بحقّ الأسيرين عوض منير حدوش ووائل رأفت علان، ولشهرين بحقّ الأسير علاء سالم رجبي.

فيما خفّضت الأمر الصّادر بحقّ الأسير محمد أحمد النجار لأربعة شهور ونصف من أصل ستة، وبحقّ الأسير سامر حلمي النتشة لثلاثة شهور من أصل أربعة.