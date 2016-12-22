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مسيرة للمستوطنين في منطقة قيزون شرق الخليل

‏7 ساعات مضت حصاد PNN, سياسة 112 زيارة

الخليل/PNN- نظم مستوطنو مستوطنات الخليل، اليوم الخميس، مسيرة، في منطقة قيزون شرق الخليل.

وبحسب الوكالة الرسمية “وفا”، فإن المستوطنين نظموا مسيرة تذكارية ومراسيم لأحد قادة الاحتلال والمستوطنين، بمشاركة العشرات منهم.

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