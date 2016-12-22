مسيرة للمستوطنين في منطقة قيزون شرق الخليل 7 ساعات مضت حصاد PNN, سياسة 112 زيارة إقـــرا أيـضـا ... اعتقال طفل وحالات اختناق في مواجهات مع الاحتلال في قرية العرقة غرب جنين 14 دقيقة مضت الاحتلال يشرع بتركيب المزيد من الكاميرات على البؤر الاستيطانية جنوب الأقصى 30 دقيقة مضت الخليل/PNN- نظم مستوطنو مستوطنات الخليل، اليوم الخميس، مسيرة، في منطقة قيزون شرق الخليل. وبحسب الوكالة الرسمية “وفا”، فإن المستوطنين نظموا مسيرة تذكارية ومراسيم لأحد قادة الاحتلال والمستوطنين، بمشاركة العشرات منهم. 2016-12-22 Mariam Dannoun شاركها Facebook Twitter Google + Stumbleupon LinkedIn Pinterest