المحافظ البلوي يترأس إجتماعا لتطوير القطاع السياحي في محافظة سلفيت

سلفيت/PNN- ترأس محافظ سلفيت اللواء ابراهيم البلوي في مقر المحافظة، اجتماع لجنة تطوير القطاع السياحي ، وذلك لبحث سبل دعم وتطوير قطاع السياحة وإبراز المعالم التاريخية والاثرية في محافظة سلفيت والحفاظ عليها.

واكد المحافظ البلوي على اهمية دور اللجنة وبذل كل الجهود الممكنة بالتعاون مع وزارة السياحة والهيئات المحلية والجهات المعنية للنهوض بواقع المحافظة السياحي والحفاظ على الارث التاريخي والحضاري في ظل الاحتلال، مشددا على ضرورة ادراج محافظة سلفيت على الخارطة السياحية لفلسطين.

وتخلل الاجتماع عرض نظام اللجنة الداخلي على الاعضاء ومناقشة عدد من القضايا المُلحة.

وخرج المجتمعون بعدد من التوصيات اهمها، الاسراع في اعداد قائمة باسماء جميع المواقع الاثرية والتاريخية والاماكن السياحية المؤهلة والامنة بالتنسيق مع مكتب وزارة السياحة والهيئات المحلية والمحافظة، واعداد خطط ومقترحات للنهوض بواقع المواقع غير المؤهلة، ومتابعة اعمال الترميم والتطوير القائمة في عدد من المواقع الاثرية والسياحية بالمحافظة .

مؤكدين على اهمية تدريب واعداد مرشدين سياحيين متخصصين، وانشاء متحف ونُزل للسياح ، ودعوة التربية لمدارس المحافظة لعمل زيارات استكشافية للطلبة تستهدف المواقع الاثرية والسياحية المؤهلة، والتركيز على دور الاعلام في ترويج وابراز هذه المواقع والترتيب لتنفيذ مسار سياحي بالمحافظة.