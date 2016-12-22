النضال الشعبي جنود الاحتلال يستخدموا اسلحة محرمة دوليا وتدين جريمة استهداف الخروبي

رام الله/PNN- أدانت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني قيام قوات الاحتلال الاسرائيلي بإطلاق النار على الشاب احمد نشأت عثمان الخروبي، (19 عاما) من سكان حي سطح مرحبا في مدينة البيرة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في منطقتي مخيم قلنديا وكفر عقب شمال القدس المحتلة ، مما أدى الى استشهاده .

وقالت الجبهة إن عنجهية الاحتلال وازدياد وتيرة التصعيد ، والتعليمات الواضحة والتحريض المستمر سواء من قبل حكومة الفاشية والعنصرية ومن قبل الاعلام الاسرائيلي ، هي رسالة واضحة لاستهداف الشباب الفلسطيني .

وتابعت الجبهة كما أن سياسة العقاب الجماعي وقرارات هدم منازل المواطنين الفلسطينيين هي سياسة مخالفة لكافة القوانين والمواثيق الدولية ، وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه شعب تحت الاحتلال .

وقالت إن جنود الاحتلال مجرمي حرب، ولردعهم يتطلب من مؤسسات حقوق الانسان تجهيز ملف كامل وتوثيق كافة جرائمهم ، وكذلك استخدامهم للأسلحة المحرمة دوليا ، بهدف القتل العدم .