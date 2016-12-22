بالصور: جماهير البيرة يشيعون جثمان الشهيد احمد الخروبي 19 عاما الي مثواه الاخير

رام الله/PNN- شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا، اليوم الخميس، جثمان الشهيد أحمد نشأت الخروبي (19 عاما)، الذي استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت فجرا في منطقتي مخيم قلنديا، وقرية كفر عقب شمال مدينة القدس المحتلة.

ورفع المشاركون في موكب التشييع الذي انطلق من أمام مجمع فلسطين الطبي، صور الشهيد، والأعلام والرايات الفلسطينية، ورددوا الهتافات الغاضبة والمنددة بجرائم الاحتلال ضد أبناء شعبنا، حيث جاب شوارع رام الله، وصولا إلى منزل ذويه، وألقت عائلته وأصدقائه نظرة الوداع عليه، قبل أن ينقل جثمانه إلى مسجد جمال عبد الناصر للصلاة عليه، ومنها إلى مقبرة البيرة، حيث ووري جثمانه الطاهر هناك.

وخيم الحزن على منزل عائلة الشهيد، وقالت إحدى قريباته “إن عائلته كرست وقتها خلال السنوات الماضية لعلاج أحمد، حيث كان مصابا بمرض “الثلاسيميا””، مشيرة إلى أنه أصيب مرات عدة في السابق، خلال مواجهات مع الاحتلال.