سلطات الاحتلال تحول الأسير صدام السعدة إلى الاعتقال الإداري بعد انتهاء محكوميته

رام الله/PNN- قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، أن سلطات الاحتلال، أصدرت بحق الأسير صدام غالب السعدة (24 عاماً)، من بلدة حلحول في محافظة الخليل، أمر اعتقال إداري لمدة أربعة شهور، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة عشرة شهور وأربع سنوات مع وقف تنفيذ.

وأوضح نادي الأسير في بيانه، أنه كان من المفترض أن يتم الإفراج عن الأسير الأسير السعده، يوم السابع عشر من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، مضيفاً أن هذا الإجراء ليس الأول، بل طال عدداً من الأسرى خلال هذا العام كان أبرزهم المحرر بلال كايد.

علماً أن الأسير السعدة له أسير شقيق وهو فارس السعدة.