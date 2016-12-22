المجلس الاستشاري يعقد اجتماعا موسعا برئاسة محافظ بيت لحم

وافتتحت اللقاء مستشار المحافظ وفاء حميد مرحبة بالحاضرين مهنئة باقتراب الاعياد المجيدة مشيرة الى اهمية عقد اجتماع المجلس الاستشاري والذي يوطد العلاقات بين مؤسسات المجتمع المحلي والمحافظة



وشرحت حميد ايضا تفاصيل تشكيل المجلس الاستشاري والذي يرأسه المحافظ ويتألف من عدد يتناسب بمالايزيد عن خمسين عضوا يعينون بقرار من المحافظ لمدة سنتين قابلة للتجديد ، كما يراعى في التشكيل للمجلس التمثيل المناسب للمرأة والشباب .

وعرجت الى شروط عضوية المجلس الاستشاري واجتماعاته التي تعقد مرة كل ثلاثة شهور واتخاذ المجلس توصياته بأكثرية الاصوات الى جانب اختصاصاته التي تتعلق في دراسة الشؤون المتعلقة بالمحافظة والتداول فيها واتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها ، وتفعيل العلاقة بين المؤسسات المجتمعية لانماء التعاون لخدمة المصلحة العامة ، والاطلاع على مشروع الموازنة التطويرية للمحافظة قبل اقرارها من المجلس التنفيذي ، والمساهمة في وضع الخطط التنموية على صعيد المحافظة ، ووضع اسس للشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكد المحافظ البكري على ضرورة اشراك كافة مكونات وشرائح المجتمع المدني للتعاون وتحمل كافة المسئولية في شؤون المحافظة الى جانب اهمية عقد اجتماع المجلس الاستشاري هذا الوقت لقرب اعياد الميلاد المجيدة



وعبر المحافظ عن فخر الكل الفلسطيني بهذه الاعياد وأهميتها لدى الجميع والعمل على انجاز كافة التجهيزات بدأ من استقبال حارس الاراضي المقدسة وإضاءة شجرة الميلاد في بيت لحم وبيت ساحور وبيت جالا وكافة الفعاليات التي واكبت الفترة الاخيرة الماضية لما لها من سمات مشرقة لكافة المدينة .

وأضاف البكري الى حضور غير مسبوق من قبل السائحين عبر الفنادق وغيرها بشكل ملاحظ وبمستوى عالي ونعول على انجاح اعياد الميلاد برسائل مهمة لفتح الافق امام السياحة .



كما طالب المحافظ البكري المواطنين تفهم الحالة العامة لاعياد الميلاد والانضباط لتعليمات رجال الامن في تنظيم حركة المرور والدخول لحضور حفل عيد الميلاد المجيد بما يسهم في نشر الجانب المشرق لابناء شعبنا وحرصه في انجاح كافة فعاليات الاعياد المجيدة .

وثمن داوود الزير حضور اجتماع المجلس الاستشاري مشيرا الى ان عيد الميلاد هو عيد وطني ويتشارك كافة الفلسطينيين فيه مسلمين ومسيحيين ويحرصون ايضا الى نجاحه بكافة جوارحهم مثمنا اهتمام المحافظ البكري وتواصله مع كافة مكونات المجتمع المدني في العديد من الفعاليات .

من جانبها شكرت رئيسة بلدية بيت لحم فيرا بابون المحافظ البكري الخطة الاستراتيجية لتطوير المدينة والمحافظة جميعها والخطط الكاملة لإنجاح اعياد الميلاد المجيدة الى جانب الخطط الكاملة لتنمية المحافظة على كافة الصعد ، وارتفاع نسب الهجرة الداخلية خاصة الى مدينتي بيت لحم وبيت جالا مما يشكل تحدي واضح امام الجميع .