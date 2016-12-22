سفير اسرائيل في واشنطن يزعم ان نقل السفارة الأمريكية الى القدس يدفع السلام!

ويأتي تصريح دريمر هذا بعد اسبوع من قرار ترامب تعيين ديفيد فريدان سفيرا لبلاده في اسرائيل. وفي اطار البيان الذي نشره ترامب تم الاقتباس عن فريدمان، قوله ان نقل السفارة سيكون احد المهام الاساسية التي يحددها لنفسه.

ورغم ان دريمر الذي يعتبر احد الرجال المقربين جدا من رئيس الحكومة نتنياهو، لم يتطرق مباشرة الى الادارة الجديدة، ولم يذكر اسم ترامب شخصيا، الا ان تصريحه يعتبر اول دعوة ملموسة توجهها شخصية اسرائيلية رسمية الى ادارة ترامب لتنفيذ التزاماته الانتخابية بهذا الشأن. وقال: “نأمل في العام القادم ان يقوم السفير الأمريكي الجديد (وهو يهودي) لدى اسرائيل بايقاد الشمعدان في سفارته في القدس – المدينة التي اوقد فيها المكابيون الشمعدان قبل 2200 سنة”.

وقال ان نقل السفارة الى القدس كان يجب ان يتم قبل سنوات بعيدة وان تنفيذ الخطة سيبعث برسالة قوية ضد نزع شرعية اسرائيل.