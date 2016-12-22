وحدة جديدة في الجيش الاسرائيلي لكشف السلاح الكيماوي

بيت لحم/PNN- قالت صحيفة “هآرتس” العبرية، اليوم الخميس، ان الجيش الاسرائيلي شكل وحدة خاصة للكشف عن السلاح الكيماوي خلال الحرب. وتم تشكيل الوحدة الجديدة التي تحمل اسم “سايفان” على خلفية تفكيك مستودعات الأسلحة الكيماوية في سورية. وتهدف الوحدة الى دمج طواقم في وحدات الجيش المناورة لكي تقوم باكتشاف المواد الكيماوية والبيولوجية في حال تفعيلها. ويمر جنود الوحدة الصغيرة حاليا في المراحل الأخيرة للتدريب. وقد انهى الطاقم الاول من “سايفان” تدريباته مؤخرا، فيما يفترض بالطاقم الثاني انهاء تدريباته في آب المقبل، وعندها سيتم انشاء الكتيبة الخاصة. يلي ذلك تشكيل ثلاث كتائب احتياط.

وقال ضابط في الوحدة الهندسية للمهام الخاصة للاحتلال، التي تضم “سايفان”، ان جنود الوحدة سيدخلون الى المناطق المشبوهة بالتلوث بمواد حربية كيماوية، وتوفير ادلة وعينات من هذه المواد. واضاف: “في الماضي لم يتم التخطيط لخوض الحرب في اماكن كهذه، انما كان الأمر ينص على الاحتماء والخروج منها”. وحسب الضابط فان جنود الوحدة يتمتعون بالقدرة على المحاربة في المناطق الملوثة بالمواد الكيماوية واحباطها.

وتم يوم امس، تنظيم جولة للصحفيين في هذه الوحدة، تم خلالها عرض العديد من وسائل كشف المواد الكيماوية كالروبوت. وتم عرض روبوت يحمل اسم “Talon” والذي يمكنه حمل مسدس، وروبوت باسم “Andros“، يمكنه حمل بندقية من اجل إطلاق النار على اغراض مشبوهة بحمل مواد متفجرة.

وكان الجيش الاسرائيلي قد شكل في اواخر سنة 2013، لجنة عسكرية لفحص الاستعداد لمواجهة السلاح الكيماوي، وذلك في اعقاب تفكيك مستودعات السلاح الكيماوي في سورية. وتم الاستنتاج بأنه يجب التركيز على امكانية استخدام السلاح الكيماوي ضد قوات الجيش، وكذلك “الارهاب الكيماوي” الذي سيتم تفعيله ضد المدنيين المتواجدين على مقربة من الحدود، وذلك على خلفية محاولات التنظيمات الارهابية التزود بسلاج كيماوي، وبسلاح بيولوجي ايضا، حسب ادعاء مصدر امني.