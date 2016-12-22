شرطة الاحتلال قد تعتقل النائب غطاس اذا صادقت الكنيست اليوم على رفع حصانته

بيت لحم/PNN- في اطار التغطية المتواصلة لقضية النائب باسل غطس، قالت صحيفة “هآرتس” العبرية، ان لجنة الكنيست صادقت بالإجماع، امس، على رفع حصانة غطاس (القائمة المشتركة) بتهمة بتهريب هواتف خليوية الى الأسرى الفلسطينيين. ويناط تنفيذ هذا القرار بمصادقة الهيئة العامة عليه خلال الجلسة التي ستعقدها اليوم. وابلغ النائب غطاس رئيس الكنيست بأنه لن يحضر الجلسة، لكنه لا ينوي التخلي عن حصانته بارادته. وقال نائب المستشار القانوني للحكومة راز نزري خلال جلسة اللجنة، امس، انه تم صياغة قاعدة ادلة ضد غطاس.

وشرح نزري بأن “السماح باعتقاله لا يعني بالضرورة انه سيتم اعتقاله. لكنه يمكن القيام بخطوات ضده وفقا لبدائل اخرى مشتقة من امكانية الاعتقال”. وقال نزري ان “الطلب هنا استثنائي، لكن الحالة والظروف استثنائية بشكل لا يقل عن ذلك. هناك قاعدة ادلة راسخة بارتكابه للشبهات. الشرطة الاسرائيلية تحاول استكمال التحقيق. ولكي يتاح لها ذلك والوصول الى كامل الصورة يجب ازالة عائقين – الحصانة امام الاعتقال، وحصانة البحث واتخاذ القرار بشأن ما اذا سيتم تقديم النائب غطاس للمحاكمة”.

وكانت الشرطة الاسرائيلية قد حققت امس الاول مع غطاس بشبهة نقل 12 جهاز هاتف الى الاسرى ، وتم التحقيق معه لأربع ساعات بمصادقة من المستشار القانوني للحكومة. وصباح امس قال غطاس انه سيحارب من اجل براءته في المحكمة. وقال لراديو الشمس ان الشرطة الاسرائيلية تدير ضده حملة تحريض وتشهير، واصر على انه لم يرتكب جريمة او مخالفة ضد امن الدولة، وان توجهه الى الاسرى كان بدوافع انسانية.

وقال غطاس: “منذ بداية القضية تدوس الشرطة الاسرائيلية حقوقي وتمنعني من ادارة اجراء عادل ومحترم، من خلال تسريب تفاصيل الشبهات بشكل غير مستقيم ومغرض سمح لوسائل الاعلام والسياسيين، خاصة اعضاء لجنة الكنيست، بإطلاق حملة ملاحقة ضدي في محكمة ميدانية، وهذا كله قبل ان يتم التحقيق معي او استدعائي للتحقيق”.

واضاف غطاس انه “حتى بعد مثولي للتحقيق كما يجب والاجابة على كل اسئلة المحققين طوال اربع ساعات، واصلت الشرطة الاسرائيلية ادارة القضية بواسطة وسائل الاعلام، وبواسطة السماح بالتشهير بي من خلال المس بكرامتي وبحقي بإجراءات عادلة”. وقال ان نتائج النقاش الذي جرى في لجنة الكنيست، امس، كانت معروفة مسبقا ولذلك لم يحضر الجلسة. واكد انه لن يتخلى عن حصانته بإرادته.

مندلبليت يكشف مخطط الايقاع بغطاس

الى ذلك كشف المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية، ابيحاي مندلبليت، امس، الاربعاء، كيفية ضبط النائب باسل غطاس اثناء قيامه بتهريب الاجهزة الخليوية للأسرى. وجاء ذلك في اطار طلبه من رئيس الكنيست رفع حصانة غطاس.

وقال مندلبليت انه “في اعقاب وصول معلومات استخبارية سابقة صادقت على تصوير لقاءي غطاس مع الاسيرين (وليد دقة وباسل سليمان بزرة). وخلال اللقاء الاول مع الاسير دقه تم توثيق النائب غطاس بالفيديو وهو يسلمه اوراق. وبعد ذلك جرى اللقاء الثاني مع الاسير بزرة، وتم خلاله توثيق غطاس بالفيديو وهو يسلم الاسير مغلفا. وقد اخرج غطاس المغلف من جيب معطفه الداخلي وسلمه للأسير بزرة الذي قام بوضعه داخل سرواله”.

وفور انتهاء اللقاء خرج الاسير من الغرفة وتم على الفور تفتيشه والعثور على اربعة مغلفات تحوي 12 جهاز هاتف خليوي، 16 بطاقة اتصال، شاحنين وسماعة واحدة. وبعد العثور على هذه الامور، وبناء على تصريح سابق، طلب من النائب غطاس مرافقة الشرطة الاسرائيلية للتحقيق، لكنه رفض”.

واضاف مندلبليت ان “غطاس مثل للتحقيق في 20.12.2016، في الوحدة القطرية للتحقيق في اعمال الغش والخداع 433. وخلال التحقيق معه، وبعد انكاره لتسليم غرض ما للأسيرين، تم اطلاعه على الادلة التي جمعت ضده، خاصة عرض فيلم الفيديو. وقد نفى غطاس انه سلم الاسير بزرة غلافا لنقله الى الاسرى. وبعد عرض الشريط امامه صادق على قيامه بتسليم المغلف لكنه قال بأنه لم يعرف بأن المغلفات كانت تحوي اجهزة هواتف ومعداتها”.

وقال مندلبليت ان الاسير بزرة اعترف خلال التحقيق بأنه تسلم مغلفات من غطاس لكنه قال انه لا يعرف ما تحويه. اما الاسير دقة فنفى تسلمه لبطاقات من غطاس وقال ان البطاقات التي تم العثور عليها معه لم يتسلمها من غطاس.

العقوبة قد تصل الى 15 سنة سجن

يشار الى ان العقوبة المتراكمة على التهم التي يشتبه بها غطاس يمكن ان يصل الى 15 سنة في السجن. ففي هذه الاثناء يشتبه غطاس بثلاث مخالفات اساسية: التآمر لارتكاب جريمة، الخداع وخرق الثقة ومخالفة اوامر السجون، وادخال اجهزة ممنوعة.

في الشبهة الاولى، تعرف الشرطة الاسرائيلية ان غطاس لم ينفذ نقل الهواتف بنفسه. كما يبدو كان هناك من اشترى الهواتف وفتح لها الخطوط وسلمها لغطاس. ويجري فحص امكانية حصول غطاس على مقابل لنقل الهواتف ولذلك ينسب اليه ايضا التآمر على ارتكاب جريمة. وتصل العقوبة القصوى على مخالفة كهذه الى سبع سنوات سجن.

وكمنتخب جمهور يشتبه غطاس بخرق الثقة والخداع، وهي مخالفات يمكن تنفيذها من قبل مستخدمي جمهور يملكون قوة كبيرة ويستغلون مكانتهم والصلاحية التي اعطيت لهم كمستخدمي جمهور. وتصل العقوبة القصوى على مخالفة كهذه الى ثلاث سنوات سجن.

كما يشتبه غطاس بخرق بندين في اوامر سلطات السجون بشأن ادخال جهاز ممنوع. الاول يحدد منع ادخال “غرض ممنوع يعتبر ادخاله الى السجن وتسليمه لأسير او نقله من اسير الى شخص آخر، من شأنه ان يهدد حياة انسان او المس بصحته، والتسبب بعمل تخريبي لشخص، والمس بأمن الدولة او المساعدة على الهرب من السجن، وكذلك غرض يمكنه انتاج غرض كالمذكور اعلاه”. والبند الثاني يمنع نقل “مواد اتصالات حسب قانون الاتصالات”. وتصل العقوبة القصوى على مخالفة كهذه الى خمس سنوات سجن.