قوات الاحتلال تعتقل تسعة مواطنين من الضفة

رام الله/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم تسعة مواطنين من الضفة.

وبين نادي الأسير الفلسطيني، أن خمسة مواطنين جرى اعتقالهم من محافظة طولكرم وهم: سند رياض زهدي ابو شنب (18 عاماً)، و الشقيقان أحمد وأدهم فارس الجيوسي، بالإضافة إلى فواز رشيد الجيوسي، وطارق محمد ابو ليمون.

ومن محافظة الخليل اعتقل الاحتلال مواطنين اثنين وهما: زيد ماجد محمد الجعبة (23 عاماً)، وأحمد ابو جودة.

كما واُعتقل مواطن آخر من محافظة قلقيلية وهو، صابر محمد داود (42 عاماً)، وهو أسير محرر قضى سابقاً أربع سنوات ونصف.

يذكر أن سلطات الاحتلال اعتقلت كذلك، المحرر محمد علان من محافظة نابلس وأفرجت عنه لاحقاً.

وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت يوم أمس ثلاثة أطفال من القدس وهم: محمد ابو جمعة (15 عاماً)، وعدي ابو جمعة (15 عاماً)، وعبد الهادي ابو غزل (13 عاماً).