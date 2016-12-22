النيابة العامة والوكالة الايطالية للتعاون الانمائي يوقعان على مشروع لدعم نيابة الاحداث

رام الله/PNN- وقع النائب العام المستشار د.أحمد براك وممثلة الوكالة الايطالية للتعاون الانمائي كريستينا نتولي، اليوم الخميس، على اتفاقية مشروع لدعم نيابة الاحداث في مكتب النائب العام، وذلك بحضور النائب العام المساعد أ.أشرف عريقات ورئيس ادارة التخطيط والسياسات في مكتب النائب العام أ.خالد عواد، ، والمستشار القانوني للمشروع د.علي أبو كف وعدد من رؤوساء النيابة العامة.

يأتي هذا التوقيع باكورة لبداية تعاون بين النيابة العامة لدولة فلسطين والحكومة الايطالية من خلال وكالة التعاون الانمائي الايطالي في عدة مجالات تخص عمل النيابة العامة خصوصا مع دخول قانون الاحداث الفلسطيني حيز النفاذ منذ فترة وجيزة بعد مصادقة فخامة الرئيس محمود عباس عليه، لرفع قدرات اعضاء النيابة العامة العاملين في نيابة الاحداث، ويتضمن المشروع عقد عدد من الندوات وورش العمل واعداد دليل عمل لأعضاء نيابة الاحدث، وفي نهاية المشروع الذي يمتد على مدار عام سيتم تنظيم رحلة دراسية الى ايطاليا لزيارة المؤسسات التي تعنى بقضاء الاحداث.