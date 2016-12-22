وزير الصحة يستقبل الطفلة ألين زمو بعد عودتها من رحلة علاج بتركيا

رام الله/PNN- استقبل وزير الصحة د. جواد عواد في مكتبه، برام الله، الطفلة ألين أحمد زمو (عامان)، من مدينة غزة، بعد عودتها من رحلة علاج وزراعة كبد في تركيا.

واطلع الوزير عواد على الحالة الصحية للطفلة ألين، وأوعز بتوفير كافة الأدوية الضرورية لها.

وأشار د. عواد إلى أن وزارة الصحة تعمل بشكل حثيث على توفير وتطوير الخدمات الصحية والطبية المقدمة للمرضى في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضاف أن توجيهات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. رامي الحمد الله تصب في خانة “توفير العلاج للمواطنين أينما كان وأينما توفّر، فالأولوية هي المريض والمواطن الفلسطيني”.

وشكرت والدة الطفلة وزارة الصحة على استجابتها الفورية بعلاج ألين وتحويلها إلى مستشفى متخصص في تركيا لزراعة الكبد.

وقال عمر زمو والد الطفلة ألين أن ابنته عانت من فشل في الكبد وهي بعمر 3 شهور، وأنها كانت تعالج في إحدى المشافي الحكومية في قطاع غزة، إلا أنها وبعمر سنة و10 شهور عانت من نزيف في المريء، فحولتها وزارة الصحة إلى مستشفى بأراضي الـ48، وهناك أكد الأطباء حاجتها لزراعة كبد.

وأضاف والد الطفلة: “عملت وزارة الصحة على إصدار تحويلة طبية لابنتنا إلى تركيا، وقد أجريت لها عملية الزراعة في مستشفى غازي عثمان باشا بتركيا، حيث تبرعت لها بجزء من كبدي، ومكثت فيها 50 يوماً، وقد أكدت الفحوصات الطبية التي أجريت لها أن العملية نجحت بشكل مميز”.

وراجعت الطفلة ألين، اليوم الخميس، مجمع فلسطين الطبي برام الله لإجراء فحوصات طبية للاطمئنان على حالتها الصحية، وقد أكدت الطواقم الطبية هناك أن حالة الطفلة تتحسن بشكل ملحوظ.