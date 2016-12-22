المالكي يتسلم نسخة من اوراق اعتماد رئيس مكتب تمثيل جمهورية كوريا الجنوبية الجديد المعتمد لدى دولة فلسطين

رام الله/PNN- تسلم وزير الخارجية د.رياض المالكي صباح اليوم في مقر الوزراة في مدينة رام الله، نسخة من اوراق اعتماد ممثل جمهورية كوريا الجنوبية الجديد لدى دولة فلسطين يانج سام شوي.

وفي بداية اللقاء، رحب الوزير المالكي بالسفير الجديد مشيداً بالعلاقات الفلسطينية الكورية، وأكد على ضرورة تطوير العلاقات بين البلدين في كافة الجوانب وعدم اقتصارها على الجوانب السياسية فقط، متمنياً بأن يسهم سام شوي في تطوير هذه العلاقات من خلال توقيع العديد من الإتفاقيات الثنائية بين فلسطين وكوريا.

وخلال اللقاء، وضع الوزير المالكي الضيف في آخر المستجدات السياسية والميدانية في الأرض المحتلة وسياسات الحكومة الإسرائيلية تجاه المواطنيين الفلسطينيين، وتطرق الى مشروع القرار في مجلس الأمن بشأن الاستيطان والذي إن تم تبنيه سيلزم الحكومة الإسرائيلية بوقف البناء الاستيطاني الأمر الذي سينقذ حل الدولتين ويضع اسرائيل امام مسؤولياتها تجاه المجتمع الدولي

من جهته عبر الممثل الكوري يانج سام شوي عن فخره واعتزازه بوجوده في فلسطين. مشيدأً بمستوى العلاقات بين البلدين، ومؤكدا انه سيسعى الى تطوير العلاقات الثنائية في شتى المجالات، ونقل تحيات الحكومة الكورية ووزير خارجيتها الى الوزير المالكي .

وفي الختام تمنى الوزير للسفير يانج سام شوي اقامةً مثمرة في فلسطين مؤكدا استعداد وزارة الخارجية على توفير كل الدعم والمساعدة لانجاح مهمته.