محكمة الاحتلال تُصدرُ أحكاماً بالسجن الفعلي على أربعة أسرى بينهم أشقاء

رام الله/PNN- قال محامي نادي الأسير الفلسطيني محمد شاهين، اليوم الخميس، أن المحكمة العسكرية للاحتلال في “عوفر”، أصدرت أحكاماً بالسجن الفعلي على أربعة أسرى من محافظة بيت لحم بينهم ثلاثة أشقاء، كما وفرضت عليهم غرامات مالية تراوحت بين (2000-4000) شيقل.

وأوضح المحامي شاهين، أنه تم الحُكم على الأسرى، منصور نصري صلاح بالسجن الفعلي لمدة (22) شهراً، وغرامة مالية بقيمة 2000 شيقل، وشقيقه محمود بالسجن الفعلي لـ(18) شهراً، وغرامة مالية بقيمة 2000 شيقل، بالإضافة إلى شقيقهم الثالث وهو محمد، وذلك بالسجن الفعلي لمدة (24) شهراً وغرامة مالية بقيمة 2000 شيقل.

كما وأُصدر حُكماً بالسجن الفعلي على تامر ابو سالم لمدة (16) شهراً وغرامة مالية بقيمة 4000 شيقل.