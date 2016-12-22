ارتفاع على مؤشر وقيمة تداولات بورصة فلسطين

وأغلق مؤشر القدس على 528.10 نقطة، مرتفعا 0.29 نقطة عن جلسة تداول الأمس، ومدفوعا بارتفاع مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.23%، ومؤشر قطاع الخدمات 0.34%، ومؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.11%، مع استقرار مؤشر قطاع التأمين وتراجع مؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 1.04%.

ورفعت التداولات على سهم فلسطين للتنمية والاستثمار “بديكو” بقيمة 1.3 مليون دولار، وفلسطين للتنمية والاستثمار( pid) بقيمة 1.3 مليون دولار من حجم تداولات اليوم، لتصل لحوالي 2 مليون سهم في 96 صفقة.

وجرى التداول على أسهم 14 شركة، ارتفع منها سهم 4 شركات، وانخفض سهم 4 شركات، واستقر سهم 4 شركات.

والشركات التي ارتفع سهمها كانت:البنك الوطني، موبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات، بير زيت للأدوية، الاتصالات الفلسطينية.

وانخفض سهم شركات الفلسطينية للاستثمار والإنماء، فلسطين للتنمية والاستثمار، البنك الإسلامي الفلسطيني، العربية الفلسطينية للاستثمار”إيبك”.

واستقر سهم الشركات التالية: أبراج الوطنية، بنك فلسطين، سجاير القدس، الوطنية لصناعة الكرتون، الفلسطينية للكهرباء، بنك القدس.