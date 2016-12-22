اتلاف مواد تموينية منتهية الصلاحية في جنين

وشملت الكمية المصادرة من عدة محلات في المدينة عدة أصناف من المشمش المجفف والقطين، إضافة إلى أصناف من الشوكولاته وبعض اللحوم المجمدة والاسماك والعلكة ومعجون الاسنان والصابون، جاء ذلك من خلال الجولات الميدانية اليومية التي تقوم بها طواقم البلدية على المحلات التموينية ومحلات بيع اللحوم، وقد تم مصادرة تلك الكمية واتلافها مع تحرير المخالفة القانونية لأصحابها.

وناشدت البلدية جميع أصحاب المحلات الغذائية ومحلات بيع اللحوم التأكد من تاريخ السلع المعروضة، مهيبة بالمواطنين التعاون في التبليغ عن أية مواد تموينية او لحوم فاسدة.