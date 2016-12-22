الاشغال العامة تقوم بفتح مجاري الاودية والعبارات قنوات تصريف المياه على الطرق الرابطة

رام الله/PNN- واصلت وزارة الاشغال العامة والإسكان وعبر فرق صيانة الطرق في المحافظات العمل على تنظيف وفتح مجاري اودية وقنوات تصريف مياه الامطار والعبارات ضمن الطرق التي تقع ضمن نطاق مسؤوليتها وهي الطرق الرابطة والنافذة.

وأضاف البيان الصحافي الصادر عن الوزارة ان فرق صيانة الطرق في محافظة نابلس قامت بفتح مجرى الواد على طريق نابلس ديرشرف طولكرم, تنظيف عبارات وقنوات تصريف مياه الامطار وازالة مخلفات الامطار من حجاره واتربه واوساخ في شارع نابلس الباذان وتعتبر هذه الطرق من الطرق الحيوية التي تربط نابلس ببقية محافظات طولكرم وطوباس وجنين.

وفي محافظة طوباس والاغوار الشمالية قامت فرق صيانة الطرق في المديرية التابعة للوزارة في تلك المحافظة تنظيف عبارات الأغوار الشماليه من الأتربه المتراكمة جراء السيول والفيضانات.

واضاف البيان الصحافي أن مديرية الوزارة في محافظة الخليل قامت ومن خلال فرق صيانة الطرق بفتح العبارات المائية وتنظيف قنوات تصريف مياه الأمطار في الشوارع الرئيسيه في المحافظه وكذلك فتح وتنظيف مجرى المياه في بعض الوديان والأماكن الخطرة .

واشار مدير عام العلاقات العامة في الوزارة صلاح هنية أن الوزارة قد اعلنت حالة الجاهزية للتدخل في حالات الطوارئ في الاوضاع الجوية وقامت بإجراءات وقائية في المحافظات كافة من خلال تنظيف الاودية وقنوات تصريف مياه الامطار والعبارات.

وأضاف هنية ولتعزيز قطاع الآليات في الوزارة تسلمت الاسبوع الماضي عشرة آليات جديدة اثنتان منها جرافة عجل وثمانية بواجر وتم تمويلها من الموازنة الفلسطينية، الأمر الذي سيعزز قدرات الوزارة في مجال شق الطرق وصيانة الطرق واسناد المناطق الاكثر تضررا من جدار الضم والعزل والاستيطان والمساهمة في تسهيل وصول المزارعين الى اراضيهم الزراعية لتعزيز صمودهم فيها.

وأكد هنية أن المواطنين مطالبين بالحفاظ على الطرق من حيث عدم القاء بقايا الطمم ومخلفات البناء في مجاري العبارات والاودية وعدم الاضرار باثاث الطرق من شارات مرورية وحديد الحماية لجوانب الطرق.