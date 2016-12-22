مصادر محلية: فتح معبر رفح ثلاثة ايام مطلع الاسبوع القادم

‏11 ساعة مضت مختارات PNN 175 زيارة

رفح/PNN- ذكرت مصادر محلية، اليوم الخميس، أنه من المقرر أن تفتح السلطات المصرية معبر رفح البري، مدة ثلاثة أيام مطلع الاسبوع الفادم.

يتبع ….

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