مصادر محلية: فتح معبر رفح ثلاثة ايام مطلع الاسبوع القادم 11 ساعة مضت مختارات PNN 175 زيارة إقـــرا أيـضـا ... PNN بالفيديو : مسيرة وفعاليات في بيت لحم للضغط على حكومة الاحتلال من اجل الافراج عن جثامين الشهداء 3 ساعات مضت محكمة الاحتلال ترجئ إخلاء “عمونا” 45 يومًا 3 ساعات مضت رفح/PNN- ذكرت مصادر محلية، اليوم الخميس، أنه من المقرر أن تفتح السلطات المصرية معبر رفح البري، مدة ثلاثة أيام مطلع الاسبوع الفادم. يتبع …. 2016-12-22 Mariam Dannoun شاركها Facebook Twitter Google + Stumbleupon LinkedIn Pinterest